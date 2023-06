El terrible agujero de guión de Black Mirror que advirtieron los fans

No pasó una semana desde su estreno y la sexta temporada de la serie creada por Charlie Brooker ya está dividiendo a los fans por un inesperado agujero de guión del capítulo 3.

La serie Black Mirror volvió a Netflix con una sexta temporada después de un "receso" en el equipo creativo debido a la pandemia de COVID-19 y ya está causando repercusiones polémicas en los fanáticos, quienes recibieron las nuevas historias con entusiasmo y terminaron un tanto desilusionados por la apertura a otros temas por fuera de la ciencia ficción y los peligros de la tecnología que tanto caracterizó al show creado por Charlie Brooker. Horas atrás, un grupo de televidentes advirtió que uno de los episodios tiene un marcado agujero de guión.

El episodio 6x03, titulado Beyond the Sea, sigue a dos astronautas que pueden proyectar su conciencia en versiones robóticas de sí mismos que viven en la Tierra mientras su cuerpo humano todavía está en el espacio exterior, y solo regresan a la nave para exámenes físicos o si hay un problema técnico La original premisa llevó a los fans a plantearse una cuestión clave: "Si se pudiera hacer un robot perfecto de una persona, ¿por qué enviarían a la persona al espacio, pero mantendrían al robot en la Tierra?".

La polémica abrió un inesperado debate en las redes sociales, donde varios tuiteros se manifestaron al respecto. "Acabo de ver el episodio Beyond The Sea de Black Mirror. ¿Por qué no envían las réplicas de robot al espacio y dejan a los humanos en la Tierra? Entonces esta situación nunca hubiera pasado", indicó un internauta, abriendo el juego a comentarios y posibles teorías que expliquen el agujero de guión. Charlie Brooker, creador de la serie, está detrás del guion de Beyond the Sea, y John Crowley dirige la entrega, protagonizada por Aaron Paul, Josh Hartnett, Kate Mara, Auden Thomton y Rory Culkin.

Cómo son las tramas del resto de los capítulos de la sexta temporada de Black Mirror