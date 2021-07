El realizador Noah Hawley trabaja en el guion de una serie basada en la clásica saga de Alien

La narrativa no contará con la icónica heroína Ellen Ripley, encarnada en las películas por Sigourney Weaver, porque si bien "es uno de los grandes personajes de todos los tiempos, su historia ya fue contada perfectamente".

El guionista y realizador estadounidense Noah Hawley estará a cargo de una serie de FX basada en la exitosa cinta de ciencia ficción y terror Alien, el octavo pasajero, dirigida por Ridley Scott en 1979, que traerá a los alienígenas de la saga a la Tierra y buscará explorar la incontenible expansión de la amenaza desde una mirada social y humana.

Según informó el sitio especializado The Hollywood Reporter, Hawley -que en este momento tiene dos posibles guiones en sus manos para este proyecto- confirmó que esta trama estará centrada en el concepto de "qué sucede cuando no se puede controlar" la multiplicación de los monstruos extraterrestres. "Las historias de aliens siempre están atrapadas, en una prisión o en una nave espacial, y me pareció que sería interesante abrirla un poco para que los desafíos y la apuesta sean más inmediatas", explicó en una citada entrevista con Vanity Fair el también creador y responsable de las exitosas series Legión y Fargo.

En tanto, adelantó que la narrativa no contará con la icónica heroína Ellen Ripley, encarnada en las películas por Sigourney Weaver, porque si bien "es uno de los grandes personajes de todos los tiempos, su historia ya fue contada perfectamente". "No quiero embarrarla", dijo Hawley, que de todos modos admitió que algunos rasgos y momentos de Ripley, sobre todo en los que cuestiona las decisiones de los poderosos empresarios y ejecutivos de ese universo, tuvieron influencia en su visión de la futura serie.

"De alguna manera, esta es una historia sobre la desigualdad, sobre qué es lo que pasaría si la inequidad con la que lidiamos no está resuelta. Si como sociedad no podemos apoyarnos mutuamente y distribuir la riqueza, ¿qué nos va a suceder?", planteó en relación a la perspectiva que le imprimirá a la tira. Además, señaló que su intención es hacer foco más bien en los elementos humanos que en los relacionados con los "monstruos": "Las de Alien son películas de monstruos increíbles, pero no son solo eso, hablan sobre una humanidad atrapada entre un pasado primordial y parasitario y la futura inteligencia artificial, mientras ambas intentan aniquilarnos. Son seres humanos que no pueden ir ni hacia adelante ni hacia atrás, y eso me resulta muy interesante", añadió el realizador.

Si bien la serie ya se encuentra en etapa de preproducción, aún no hay una fecha determinada para el comienzo de los rodajes y tampoco una previsión sobre su estreno, ya que en el marco de la pandemia y considerando el intenso trabajo a nivel de efectos visuales que hará falta, el proyecto demanda "mucha preparación y un poco de paciencia para hacerlo bien". "Es realmente iluminador ver que toda la industria cinematográfica tuvo que tomarse un año, y ahora se están intentando encajar dos años de producción en uno solo, todos están corriendo para recuperar el tiempo perdido. Por eso me pareció mejor pinchar primero esa burbuja, y después va a andar todo bien", concluyó.