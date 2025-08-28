¿Dónde se filmó "Valle Salvaje", la serie española?

Las ficciones españolas no dejan de ganar terreno Netflix, y Valle Salvaje es uno de los ejemplos más recientes de este fenómeno. La serie, ambientada en el siglo XVIII, combina romance, secretos familiares, traiciones y la lucha por la verdad en un entorno cargado de tensiones.

Uno de los factores que más contribuyen a su impacto visual es precisamente el entorno donde fue rodada. Muchos espectadores se preguntan dónde se filmó Valle Salvaje, ya que la ambientación de época, con palacios, jardines reales y escenarios naturales, juega un papel clave en la narrativa. La producción apostó por combinar locaciones históricas reales con escenarios especialmente construidos para recrear la vida del ficticio Valle Salvaje, en el norte de España.

Dónde se filmó "Valle Salvaje", la serie española de Netflix

El rodaje de Valle Salvaje se llevó a cabo en varias locaciones emblemáticas de España. El núcleo principal se situó en La Pinilla (Segovia), donde se construyeron dos grandes palacios de más de 6.000 m²: la Casa Grande, residencia de los Gálvez de Aguirre, y la Casa Pequeña, hogar de los Salcedo de la Cruz. Además de estos espacios creados específicamente para la serie, también se filmó en lugares históricos como:

Valle Salvaje se filmó en diferentes locaciones a lo largo y ancho de España.

El Palacio Real de La Granja de San Ildefonso (Segovia).

El Palacio de Hoyuelos (Segovia).

El Palacio de Aranjuez (Madrid).

La Finca de la Granjilla en El Escorial.

El Embalse del Tejo y las Tabladillas en Segovia.

La Casa de las Cadenas en Toledo.

Diversos exteriores de la ciudad de Aranjuez.

Para complementar estos escenarios, se levantaron decorados interiores en dos platós de Algete (Madrid) con más de 2.200 m², lo que permitió recrear con detalle los ambientes de la época.

Aunque la serie fue filmada en distintos puntos del país, la historia transcurre en un valle ficticio del norte de España, lo que permitió a los creadores inspirarse en diferentes tradiciones y paisajes para dar vida a un lugar único en la ficción.

Cuántas temporadas tiene "Valle Salvaje"

Desde su estreno en septiembre de 2024, Valle Salvaje cuenta con varias temporadas, cada una de ellas un éxito. A continuación te compartimos cuántas son y, además, cuántos capítulos tiene cada una:

Temporada 1: 120 capítulos.

Temporada 2: 120 capítulos, actualmente en emisión.

Temporada 3: confirmada, con 180 capítulos en camino.

Quiénes actúan en "Valle Salvaje"

El éxito de Valle Salvaje también se explica por la fuerza de su reparto. Desde estrellas de la ficción española, hasta talentos emergentes, el elenco de la serie se conforma por los siguientes actores y actrices: