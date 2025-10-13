Demon Slayer: fecha de cuándo se estrenan Infinity Castle parte 2 y 3

Demon Slayer.

La primera parte de Demon Slayer: Infinity Castle se estrenó en Japón el 18 de julio de 2025 y luego se lanzó internacionalmente el 12 de septiembre de 2025. En cuanto a las partes 2 y 3, aún no hay fechas oficiales confirmadas por los responsables (Aniplex / Estudio Ufotable). El CEO de Crunchyroll, Rahul Purini, ha declarado que aunque la trilogía ya está confirmada, los socios aún no han decidido los días concretos de estreno para las siguientes entregas.

Pese a la falta de confirmación, se manejan estimaciones no oficiales: algunos medios especulan que la parte 2 podría estrenarse en 2027, y la parte 3 en 2029. Otra hipótesis señala ventanas más cercanas para 2026 y 2027, pero esas versiones también se consideran rumores sin respaldo oficial.

¿Qué es "Infinity Castle" y de qué se trata?

Infinity Castle es la adaptación cinematográfica de la fase final del manga Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, centrada en el gran enfrentamiento entre el Cuerpo de Exterminio de Demonios (Demon Slayer Corps) y su enemigo supremo, Muzan Kibutsuji.

La historia arranca donde dejó la última temporada del anime: los Hashira y Tanjiro, tras prepararse para la batalla final, son arrastrados hacia una estructura mística conocida como el Castillo Infinito (Infinity Castle), un espacio cambiante dominado por la demonio Nakime, capaz de alterar su arquitectura a voluntad.

En el primer filme se adapta aproximadamente desde el capítulo 137 hasta el 157 del manga, presentando enfrentamientos decisivos con los demonios de rango superior como Akaza, Kaigaku y Doma, sacrificios de personajes queridos (por ejemplo, la muerte de Shinobu) y nuevas técnicas reveladas.

Personajes del mundo de Demon Slayer.

Tras estos eventos, el conflicto sigue escalando: las etapas posteriores (que se espera que cubran los capítulos restantes) incluyen batallas contra otros demonios poderosos, la búsqueda final de Muzan y el desenlace del arco Sunrise Countdown.

El enfoque en Infinity Castle es intenso: combina acción espectacular, drama emocional y sacrificios heroicos. El formato de trilogía busca dar espacio para adaptar con detalle este tramo final del manga, en lugar de intentar condensarlo en una sola película o temporada.