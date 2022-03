Conmoción por la muerte de Paul Herman, actor de Los Soprano y Buenos muchachos

El actor que brilló en la aclamada serie Los Soprano y en películas como Buenos muchachos y The Irishman, ambas de Martin Scorsese, fue despedido por sus colegas.

Paul Herman, actor conocido por participar en cintas como Buenos muchachos, Heat o The Irishman y por su papel de Peter 'Beansie' Gaeta en la serie Los Soprano murió a los 76 años. La muerte fue confirmada precisamente por Michael Imperioli, uno de sus antiguos compañeros en la serie de HBO. Por el momento, la causa de la muerte del actor no fue revelada.

"Nuestro amigo y colega Paul Herman falleció. Era un tipo genial, un narrador de historias de primera clase y un gran actor", escribió el actor en una publicación de Instagram en la que recordó que "Paulie vivió a la vuelta de la esquina durante los últimos años y me alegro de que hayamos podido pasar un tiempo juntos antes de que nos dejara. Le echare de menos. Mucho amor para su familia, amigos y nuestra comunidad de actores y cineastas".

"Estoy muy triste por el fallecimiento de Paul Herman. Era un actor maravilloso, así como un amigo. Será extrañado por todos los que lo conocieron y amaron, y por la profesión a la que tan orgullosamente sirvió a través de la calidad de su trabajo", señaló Robert De Niro, que coincidió con él en películas como Casino, Heat o The Irishman en un comunicado publicado por Variety.

Sobre Paul Herman

Herman, nacido en Brooklyn en 1946, debutó en el cine en 1982 en la cinta Dear Mr. Wonderful, una comedia protagonizada por Joe Pesci. Durante las próximas dos décadas, aparecería constantemente en varias películas de alto perfil, con especial predilección en cintas de mafiosos o policíacas como Once Upon a Time in América, La rosa púrpura del Cairo, Cotton Club, Big, Balas sobre Broadway o Heat.

Herman fue un rostro habitual en las películas de de Martin Scorsese, trabajando por primera vez con el director en el drama de 1986 El color del dinero. Apareció en muchas otras películas de Scorsese a lo largo de los años, incluidas La última tentación de Cristo, Buenos muchachos y Casino. Algunos de sus últimos trabajos en la gran pantalla fueron a las órdenes de David O. Russell en El lado bueno de las cosas y La gran estafa americana. En 2019, se reuniría con Scorsese para su último papel en The Irishman, donde dio vida al mafioso Whispers DiTullio.

En la pantalla chica también hizo pequeños papeles como actor invitado en series de televisión como programas de televisión como El justiciero o Corrupción en Miami. Herman aparecería en cinco episodios de Los Soprano como Beansie, un ex traficante de drogas y socio de la familia criminal DiMeo. Se unió al programa para un arco de tres episodios en la temporada 2 e hizo apariciones puntuales en la temporada 4 y la temporada 6. En su escena más famosa del programa, Beansie fue atacado brutalmente por su ex amigo Richie Aprile (David Proval), quien le tira una taza de café y lo atropella con su coche.

Con información de Europa Press.