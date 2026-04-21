Actúa Benjamín Vicuña, tiene 8 capítulos y es la serie que habla de la crisis de los 50

Benjamín Vicuña en El Resto Bien, la nueva serie de Flow que se estrena el jueves.

La serie El Resto Bien llega el jueves 23 de abril a Flow y propone una mirada ácida de la crisis de los 50 años. Un adelanto sobre lo que se puede esperar del show protagonizado por Benjamín Vicuña, Daniel Hendler y Rita Cortese, y dirigido por el reconocido Daniel Burman.

El Resto Bien propone una mirada irónica y tierna sobre la crisis de los 50. La historia sigue a Ariel (Vicuña), un exitoso historietista atrapado en la vida que él mismo construyó: los reclamos de cinco hijos, la atención constante de sus padres y una vida social que lo asfixia. Cuando un médico le prohíbe cargar más de tres kilos por una hernia, ese mínimo límite físico se transforma en el punto de partida de un viaje cómico y revelador: ¿qué es lo que realmente nos pesa en la vida?

En la ficción, Ariel (Benjamín Vicuña) escribe y Adrián (Daniel Hendler) dibuja: juntos dan vida a Cocho, una oruga en transformación permanente —con cuerpo de oruga y alas de mariposa— que, aunque parece eterna, está destinada a vivir un solo día. Por eso, cada jornada la vive como si fuera la primera y la última. El reparto central se lo completan Violeta Urtizberea y Jorge Bolani.

Cuántos capítulos tiene la serie y el reparto completo

La serie consta de ocho episodios de 30 minutos, creados y escritos por Burman junto a un equipo que incluye a algunos de sus colaboradores habituales como, Ariel Gurevich (Transmitzvah), Andrés Gelós (Las Maldiciones, Iosi, el espía arrepentido), Pablo Gelós (Las Maldiciones) y Eloy Burman. La dirección está a cargo del propio Daniel Burman y de Daniel Hendler, actor y director uruguayo, que estrenó Un cabo suelto en la Biennale de Venecia y este año presenta 27 noches como película de apertura del Festival de San Sebastián.

El elenco se completa con Daniel Hendler (Divisón Palermo), las participaciones especiales de Andrea Frigerio (El Ciudadano Ilustre), Alejandro Awada (Iosi, el espía arrepentido) y Marina Bellati (Viudas Negras), y expande su universo hacia el mundo del stand up comedy, con referentes de la escena local como Sebastián Wainraich, Ezequiel Campa, Agustina Aguilar y Mike Chouhy. Además, cuenta con la participación del reconocido historietista Ricardo Liniers Siri (Liniers), convocado especialmente para dibujar a Cocho, el personaje de la historieta que atraviesa la serie.