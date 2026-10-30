Seis días a puro folklore y con entrada gratuita: la imperdible propuesta que reúne a grandes referentes

La agenda cultural de la ciudad de Bahía Blanca se viste de fiesta para recibir la Semana del Folklore 2026, una propuesta que conecta las raíces populares con el formato académico de concierto. La iniciativa, que se extiende hasta el domingo 1º de noviembre, reúne a referentes consagrados del género, elencos juveniles, cantores, coros y elencos de baile en una grilla de acceso libre y gratuito en su gran mayoría.

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El epicentro de las jornadas es el Auditorio Luis Caronti de la Biblioteca Rivadavia, ubicado en avenida Colón 31, un espacio emblemático de la vida artística local que acoge la diversidad de estilos que van desde la zamba y el malambo hasta las expresiones andinas.

Grilla de espectáculos, homenajes y talleres

El itinerario del ciclo propone un recorrido integral por las distintas vertientes de nuestra música tradicional:

Presentaciones en vivo: La apertura estuvo a cargo de Vocal Raíces, seguida por la actuación de Mil Puentes Dúo. La programación continúa con el espectáculo Huella de nuestra tierra, la jornada de malambo y sonoridades andinas a cargo del instrumentista Mauro Ciavattini junto al grupo Terral el sábado, y el cierre dominical previsto con la banda Esa Fulanita.

Reconocimiento a la trayectoria: Durante la velada del miércoles se rinde tributo a la labor pedagógica de Elba Bruno y del profesor Jorge Gestoso, histórico referente del Centro Municipal de Estudios Folklóricos.

Formación técnica: La Asociación Bernardino Rivadavia dicta un seminario intensivo enfocado en la ejecución de aerófonos sudamericanos, abarcando instrumentos autóctonos como la quena y el siku.

El sonido autóctono en el atril orquestal

El momento cumbre del cronograma tendrá lugar el viernes 30 a las 20.30 en las instalaciones del Gran Plaza Teatro (Alsina 170). En esa velada, la Orquesta Sinfónica Provincial de Bahía Blanca ofrecerá un concierto especial dirigido por la maestra invitada Alicia Pouzo, contando con la participación solista del maestro Mauro Ciavattini en quena.

El epicentro de las jornadas es el Auditorio Luis Caronti de la Biblioteca Rivadavia.

El repertorio de la función —única actividad con entrada arancelada— combina obras históricas de Alberto Williams con creaciones del recordado quenista Jorge Cumbo y estrenos surgidos del Concurso Marta Lambertini. La propuesta establece un puente estético entre el nacionalismo musical del siglo XIX, la música de cámara y las composiciones de la nueva generación académica.

Expectativa por el programa de streaming de folklore de los creadores de "Un Poco de Ruido"

El canal de stream que encabeza DJ Pipo continúa expandiendo su grilla de producciones orientadas a la cultura popular. Tras el marcado impacto de Un Poco de Ruido, el ciclo centrado en la cumbia y sus distintas variantes, y la incorporación de formatos afines como La Bandurria y Todo por la misma, la plataforma confirmó el lanzamiento oficial de Un Poco de Folclore, una emisión pensada para promover las expresiones nacionales.

El nuevo programa se emitirá de manera fija todos los martes a las 21 horas, proponiendo un entorno relajado que recrea la mística de las tradicionales peñas, enriquecido con charlas en mesa y actuaciones acústicas en directo.