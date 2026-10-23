Llega el Festival la Porteña 2026 para fanáticos del folklore: entradas y fecha de cuándo es

El folklore argentino tendrá una nueva cita en la Ciudad de Buenos Aires con el regreso del Festival La Porteña 2026. El encuentro se realizará el sábado 12 de diciembre en el Hipódromo de Palermo y combinará música en vivo, danzas tradicionales, gastronomía y distintas propuestas culturales en una jornada al aire libre.

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Después de convocar a más de 10.000 personas en su primera edición, realizada en 2025, el festival prepara una segunda entrega con dos escenarios, más de 15 artistas y una expectativa de asistencia de 12.000 personas. La programación también sumará una propuesta de tango y un paseo de artesanos, en una apuesta por ampliar la convocatoria sin perder el vínculo con las raíces populares.

Festival La Porteña 2026: cuándo es y dónde se realiza

La segunda edición del Festival La Porteña tendrá lugar el sábado 12 de diciembre de 2026, desde las 16, en el Hipódromo de Palermo, ubicado en avenida del Libertador 4101, Ciudad de Buenos Aires.

La propuesta está pensada para distintas generaciones y busca reunir a los fanáticos del folklore con quienes disfrutan de otros géneros de la música popular argentina. Durante la jornada habrá espectáculos en dos escenarios y actividades que acompañarán los recitales.

Además de los shows musicales, el público podrá recorrer un paseo de artesanos presentado por ExpoMate, con más de 30 expositores, participar de clases abiertas de danzas folklóricas y disfrutar de comidas típicas, juegos camperos y espectáculos sorpresa. Una de las novedades será la incorporación de una propuesta dedicada al tango.

Qué artistas estarán en el Festival La Porteña 2026

La organización ya anunció los primeros nombres de la grilla, que combina referentes del folklore con figuras de la música tropical y artistas de nuevas generaciones.

Entre los artistas confirmados se encuentran Karina “La Princesita”, Flor Paz, Juan Fuentes, Christian Herrera, Los Tordos, Sotreta y Radamel. La diversidad de estilos anticipa una jornada que irá más allá del folklore tradicional y buscará conectar distintas expresiones de la música popular argentina.

Festival la Porteña 2025.

La programación tendrá como uno de sus momentos destacados la presentación de Karina, mientras que artistas como Juan Fuentes, Flor Paz y Christian Herrera aportarán distintas vertientes del folklore contemporáneo. También habrá espacio para propuestas que fusionan sonidos tradicionales con ritmos más actuales.

El 23 de noviembre también darán a conocer otras tres figuras importantes que se sumarán a la grilla. Por eso, todavía quedan novedades por confirmar antes de la fecha del festival.

Entradas para el Festival La Porteña 2026: dónde comprarlas y cuánto cuestan

Las entradas se comercializan a través de Ticketek, la plataforma habilitada para la venta de localidades. Los interesados pueden consultar la disponibilidad y las condiciones de compra en el sitio oficial del festival: https://www.laportenafestival.com/.

La venta se organizó en distintas etapas, con una preventa exclusiva para quienes compraron entradas en ediciones anteriores, una instancia para clientes de Banco Provincia y una posterior venta general. El beneficio anunciado para clientes de esa entidad permite pagar en hasta cuatro cuotas sin interés con tarjetas BAPRO.

Festival la Porteña 2026.

En cuanto a los precios, las primeras publicaciones sobre el evento informaron valores desde los $50.000, más el cargo por servicio. Sin embargo, ese monto puede variar según la etapa de venta y la disponibilidad, por lo que conviene verificar el precio vigente antes de realizar la compra.

Con una convocatoria en crecimiento, una grilla que combina folklore y música tropical y nuevas propuestas culturales, La Porteña busca consolidarse como uno de los encuentros de música popular más convocantes de Buenos Aires. La cita será el 12 de diciembre en Palermo, con una jornada que promete reunir tradición, baile y celebración.