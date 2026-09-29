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Cosquín 2027: la fecha de confirmación de la grilla de artistas y venta de entradas

La 67ª edición del Festival Nacional de Folklore se llevará a cabo del 23 al 31 de enero en la Plaza Próspero Molina. Los detalles sobre la venta de localidades, la presentación de la nómina de artistas y la nueva identidad visual.

29 de septiembre, 2026 | 19.41
Cosquín 2027: la fecha de confirmación de la grilla de artistas y venta de entradas

El Festival Nacional de Folklore de Cosquín se alista para celebrar su edición número 67 entre el 23 y el 31 de enero de 2027 en el emblemático escenario de la Plaza Próspero Molina. De cara a las tradicionales nueve lunas, la Comisión Municipal de Folklore presentó la gráfica oficial del evento y confirmó el cronograma para la difusión de la programación y la compra de tickets.

¿Cuándo se anuncia la grilla completa de artistas para Cosquín 2027?

La nómina completa de músicos y delegaciones que participarán del encuentro se anunciará de forma oficial este viernes 2 de octubre por la mañana. El acto de presentación tendrá lugar en la explanada del Paseo del Buen Pastor, en la ciudad de Córdoba, e incluirá intervenciones musicales en vivo abiertas a la comunidad con la participación de figuras de la cartelera.

En materia estética, la imagen institucional desarrollada por el diseñador Cristian Brossard lleva el lema “Ahí vamos, tejiendo la historia”. El diseño rinde tributo a las seis décadas de creación del poncho coscoíno, articulando la simbología del tejido artesanal con la danza, el repertorio musical y el entorno geográfico de la serranía.

MÁS INFO

Punto de venta y modalidades para adquirir localidades

La comercialización de ubicaciones para el festival contempla dos instancias diferenciadas:

  • Abonos de tribuna: La venta telefónica (a través del número 3541-276007) y presencial quedó habilitada desde este martes 29 de septiembre. La atención al público se realiza en la sede de la Comisión Municipal de Folklore (Tucumán 1031, Cosquín), de lunes a viernes en el horario de 8 a 13.

  • Entradas generales: El expendio para las distintas noches estará disponible a partir del viernes 2 de octubre por medio de la plataforma digital del sitio web oficial del Festival Nacional de Folklore.

La nueva imagen oficial del Festival de Cosquín fue diseñada por Cristian Brossard.

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