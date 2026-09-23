La comisión organizadora del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María dio a conocer la nómina general de espectáculos para su 61.ª entrega, que se desarrollará en la localidad cordobesa del 7 al 17 de enero de 2027. La programación integra a más de 60 referentes musicales y abarca múltiples expresiones populares, desde vertientes tradicionales hasta ritmos tropicales y sonidos urbanos.

{{{htmlAmp}}}

De Abel Pintos a Cazzu: las grandes figuras confirmadas en el Anfiteatro

Entre las figuras centrales del folklore y la música popular se destacan Abel Pintos, Cazzu, Soledad, Luciano Pereyra, Jorge Rojas, el Chaqueño Palavecino, Los Nocheros, Los Manseros Santiagueños, Jairo y Sergio Galleguillo.

La grilla de esta edición apuesta a una marcada amalgama sonora. El folklore y la música autóctona contarán con la participación de Los Tekis, Nahuel Pennisi, Ahyre, Campedrinos, Lázaro Caballero, El Indio Lucio Rojas, Las Voces de Orán, Orellana Lucca, Lautaro Rojas, Los Trajinantes, Flor Paz, Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu.

A su vez, la escena sumará las presentaciones de Los Cantores del Alba, Carafea, SANT2, Dos Folk, Paquito Ocaño, La Clave Trío, Chama.mé, Jessica Benavidez, Iván Ruiz, Piko Frank, Marina Cornejo, Valentín Vargas, La Cruzada, Cabales, El Caporalazo con Willy Campero, Rayanos, Christian Herrera, La Callejera, Wara Calpanchay, Caravana Catucha, Joaquín Chiavarino, Nacho Cuellar y Dúo Amukan.

¿Qué bandas de cuarteto y cumbia tocarán en Jesús María 2027?

Por su parte, el cuarteto y la movida tropical tendrán un rol determinante en el anfiteatro José Hernández mediante las actuaciones de:

La K'onga, Ulises Bueno, Q' Lokura, LBC y Euge Quevedo, Damián Córdoba, Jean Carlos, La Pepa Brizuela, El Loco Amato, Desakta2 y Simón Aguirre.

Ke Personajes, Los Palmeras, Uriel Lozano, Lucas Sugo, Los Caligaris y Un Poco de Ruido.

Entradas, cuotas y descuento

El presidente de la comisión organizadora, Juan Ignacio López, anticipó que la comercialización de los pases comenzará próximamente. Según detalló la autoridad del evento, el lanzamiento inicial dispondrá de un cupo de tickets a valor preferencial para quienes adquieran sus ubicaciones de manera anticipada.

La grilla completa del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2027.

Asimismo, la organización ratificó alianzas financieras con Bancor y Banco Macro para ofrecer facilidades de pago. En las próximas jornadas se oficializará el cronograma discriminado jornada por jornada, junto con los precios finales de los boletos, las cuotas vigentes y las condiciones para acceder a las bonificaciones.