Pista libre en la Ciudad de Buenos Aires: participá de una clase abierta de chamamé y gato

Octubre trae una nueva propuesta para quienes quieren animarse a bailar folklore en la Ciudad de Buenos Aires: Pista Abierta, un ciclo de danza participativa pensado para toda la comunidad, sin importar la edad ni la experiencia previa, que invita a explorar el chamamé y el gato correntino. La actividad será liderada por integrantes del Ballet Folklórico Nacional y totalmente gratis.

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Una clase abierta para bailar chamamé y gato correntino

La actividad se realizará este fin de semana en la terraza del Auditorio Nacional del Palacio Libertad (Sarmiento 151, CABA). La propuesta es simple: los participantes pueden ingresar sin costo y ponerse en movimiento desde el primer minuto.

Durante la jornada se trabaja de manera individual, en pareja y en grupos para descubrir nuevas posibilidades corporales a partir de dos danzas tradicionales del litoral argentino, como lo son el chamamé y el gato correntino.

Las clases se realizarán este sábado 24 y domingo 25 de octubre

Jornada de chamamé:

Sábado 24 de octubre

Horario: 17:00 hs

Práctica guiada por Mara Doval y Víctor García, con la asistencia de Cristian Pieretti y Gabriela Ponce de León.

Jornada de Gato Correntino

Domingo 25 de octubre

Horario: 17:00 h

Práctica guiada por Cristian Pieretti y Gabriela Ponce de León, con la asistencia de Mara Doval y Victor García.

Que sea el Ballet Folklórico Nacional el que guíe la clase es un atractivo adicional: quienes participen podrán aprender de bailarines con trayectoria en la difusión de las danzas tradicionales del país totalmente gratis.

¿Cómo participar de la actividad gratuita?

Ambas actividades son completamente libres y gratuitas, por lo que no requieren reservar entradas. Sin embargo, el ingreso es por orden de llegada y hasta agotar la capacidad de la sala. Desde la organización recomiendan llegar al menos con 30 minutos de antelación.

Para participar no hace falta experiencia previa, pero es clave llevar ropa cómoda para poder practicar las clases con facilidad y disfrutarlo al máximo.