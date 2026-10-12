La Sole contó la verdadera razón por la que Maradona subió a su show en el Gran Rex: la historia detrás del video viral

La Sole y Diego Maradona sentados ante un Gran Rex repleto en 2006, conectados por una mirada cómplice mientras ella entonaba las estrofas de Brindis, un momento icónico de la cultura nacional que pocos ignoran. Veinte años después y tras cantársela a Messi en su despedida de la Selección, la folklorista reveló la razón por la que El Diego había subido al escenario aquella vez.

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El cruce no respondió a un libreto preparado ni a una estrategia de producción, sino a una necesidad: la Sole explicó que la presencia del 10 sobre las tablas surgió como una solución improvisada ante el revuelo generado en la sala. "Nunca imaginé que la canción se fuera a viralizar años más tarde, tras aquella visita del Diego al Gran Rex. ¿Por qué el Diego estaba en el escenario? Porque la gente lo asediaba tanto en el público que le dije que subiera", relató Pastorutti en diálogo con TNT.

Aunque la intención inicial era resguardarlo del ojo público, la personalidad de Maradona cambió el rumbo de la función. "Lo senté al costado, pero viste que él no podía con su genio, entonces se venía al centro. Agarró el micrófono, habló, cantó, estuvo toda la noche en el escenario", relató la cantante de Arequito sobre el desarrollo de aquella velada que resultó ser el puntapié inicial para que Brindis se convirtiera en un clásico años más tarde.

La canción había sido publicda el año anterior -2005- y hasta el momento no había resonado demasiado; no ocupaba un lugar central en el repertorio de La Sole ni registraba gran repercusión comercial. Años más tarde, con la aparición de los fenómenos virales en redes sociales, el video comenzó a circular ante los ojos de millones de usuarios y así transmutó a ser algo histórico. "Se empezó a pasar por todos lados, esas cosas de la vida", concluyó la artista.

La historia de Brindis y Lionel Messi

El lazo de Brindis con el fútbol argentino sumó un nuevo capítulo de la mano de Lionel Messi durante el camino de la Selección Nacional en el Mundial de Qatar. "Después, cuando Lionel contó que escuchaban Brindis en la concentración y me llamaron para cantársela a ellos, yo no lo podía creer. Les canté a los dos, es el verdadero sueño argentino", recordó la artista sobre el significado de haber interpretado la pieza ante las dos máximas figuras del deporte nacional.

La química entre ambos santafesinos se afianzó además en las redes sociales; el capitán argentino eligió al tema de su comprovinciana en diversas publicaciones para musicalizar momentos clave de su carrera. Esta serie de gestos por parte de Messi no solo reconfirmó a Brindis como una obra emblemática dentro del vestuario de la Selección, sino que selló de forma definitiva su estatus de himno motivacional para el público argentino.