La historia del poncho de la Sole que brilló en la despedida de Messi

Soledad Pastorutti lució un histórico Poncho Bandera catamarqueño durante la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. La prenda, confeccionada por el taller Rúa Chaky y luego intercambiada por un camperón con Agustín Giay, se volvió viral en medio de un duro contexto: sus creadores advierten que producen solo al 20% por la crisis textil.

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La cantante interpretó "Brindis" en el estadio Monumental vistiendo un look totalmente blanco, complementado por el llamado Poncho Bandera, confeccionado a mano por los artesanos Graciela Carrasco y Ramón Baigorría en el taller familiar Rúa Chaky, ubicado en Belén, Catamarca. Esta prenda fue un regalo que Soledad recibió el 19 de julio durante la 55.ª Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, en reconocimiento a sus tres décadas de carrera musical. La ministra de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, Daiana Roldán, fue la encargada de entregarle el poncho especialmente diseñado para ella.

El Poncho Bandera es un diseño que data del 2010, creado para celebrar el Bicentenario de Argentina. Inspirado en los colores y el Sol de la bandera nacional, esta pieza representa la artesanía textil catamarqueña y es un símbolo distintivo del taller Rúa Chaky, que mantiene vivas técnicas tradicionales transmitidas por varias generaciones en el trabajo con lana y la elaboración artesanal de ponchos.

Agustín Giay le propuso el trueque mientras Messi daba su discurso.

Pero la historia no terminó ahí. En un giro inesperado durante el homenaje, Agustín Giay, defensor de Palmeiras y surgido de San Lorenzo, se acercó a Soledad mientras Messi daba su discurso y le propuso un trueque: el poncho por el camperón oficial de la Selección que él llevaba puesto. La cantante aceptó sin dudar, y entre risas y miradas sorprendidas de los futbolistas presentes, se puso la campera albiceleste.

Giay, de 22 años y titular en el partido frente a Benín, se llevó así una pieza artesanal que acompañó a La Sole durante uno de los momentos más emotivos para el equipo nacional. El intercambio fue captado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, transformando al poncho en uno de los objetos más comentados de una noche histórica para el fútbol argentino.

Soledad lo recibió como regalo durante la Fiesta Nacional del Poncho.

Del auge en el Monumental a la crisis textil: la cruda advertencia del creador del poncho: "20% de producción"

El dueño de la marca que confeccionó el poncho se alertó por la crisis que atraviesa el sector textil y aseguró que si no fuera por esa prenda estaría en "una situación muy incómoda". En declaraciones a El Destape 1070, el artesano advirtió que su compañía está con bajas ventas y que está al 20% de su producción.

Baigorria también señaló las dificultades que atraviesa actualmente el sector textil argentino para competir en el mercado internacional. "El último año que fuimos a la expo de Milán pasamos de ser del país más barato a ser el más caro", sostuvo, y resumió la situación de su emprendimiento: "Estamos sufriendo mucho".