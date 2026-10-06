Cuántos años tienen los hijos de Messi y Antonela Roccuzzo: las edades de Thiago, Mateo y Ciro

La vida cotidiana de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo se sostiene sobre su pilar más allá de las consagraciones futbolísticas y los récords deportivos: su familia. La famosa pareja rosarina ha construido un hogar junto a sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro. Los tres pequeños han crecido acompañando la carrera de sus padres, convirtiéndose en figuras entrañables para los fanáticos de todo el mundo.

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Thiago, Mateo y Ciro: años de nacimiento y sus edades

Los tres chicos nacieron en Barcelona, España durante la gloriosa etapa del capitán argentino en el club catalán. Para conservar un registro de su crecimiento, estos son sus años de nacimiento y las edades que corresponden al año 2026:

Thiago Messi: nació el 2 de noviembre de 2012 en la ciudad de Barcelona y en 2026 tiene 13 años. Es el primogénito de la pareja y quien inauguró la paternidad de Leo y la maternidad de Antonela.

Mateo Messi: nació el 11 de septiembre de 2015 en la capital catalana y en 2026 cuenta con 10 años de edad. Es el segundo hijo del matrimonio.

Ciro Messi: nació el 10 de marzo de 2018 en Barcelona y en 2026 tiene 8 años. Es el menor de los tres hermanos.

Sus vidas, el estudio y su vínculo con el fútbol

La cotidianeidad de los tres hermanos en Estados Unidos equilibra la educación escolar con la formación deportiva. Thiago, Mateo y Ciro cursan sus estudios en instituciones privadas del sur de la Florida, donde viven desde 2023, mientras sus padres resguardan su privacidad para que disfruten su infancia con tranquilidad y sin tantas presiones externas.

En el aspecto deportivo, la pasión por la pelota es un rasgo compartido por todos. Actualmente forman parte activa de las divisiones formativas e infantiles de la Academia de Inter Miami: