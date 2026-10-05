Antonela Roccuzzo: edad, altura y cuánto mide la esposa de Lionel Messi

Antonela Roccuzzo es una de las figuras más conocidas que rodean al mundo del fútbol y, aunque su popularidad está estrechamente vinculada a su relación con Lionel Messi, con el paso de los años construyó también una trayectoria propia como empresaria, modelo e influencer. La rosarina nació el 26 de febrero de 1988 y tiene 38 años.

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Una de las preguntas que suele aparecer entre los fanáticos de la pareja es cuánto mide Roccuzzo y cuál es la diferencia de altura con el capitán argentino. Ella mide 1,57 metros, mientras que Messi alcanza 1,70 metros: una diferencia de 13 centímetros entre ambos.

¿Cuánto mide Antonela Roccuzzo y cuál es su diferencia de altura con Messi?

Roccuzzo mide 1,57 metros. Messi, en tanto, mide 1,70 metros, por lo que el futbolista es 13 centímetros más alto que su esposa. La diferencia se puede observar en las fotografías que comparten juntos en eventos, viajes y distintas celebraciones familiares.

Más allá de la curiosidad que genera la estatura de la pareja, la altura se convirtió en uno de los datos biográficos más buscados sobre Roccuzzo, al igual que su edad y su historia junto al futbolista argentino.

¿Cuántos años tiene Antonela Roccuzzo?

Antonela Roccuzzo nació el 26 de febrero de 1988 en Rosario, Santa Fe. En octubre de 2026 tiene 38 años, mientras que Messi, nacido el 24 de junio de 1987, tiene 39. De esta manera, ambos se llevan poco menos de un año de diferencia.

La historia entre ambos comenzó cuando eran niños. Roccuzzo conoció a Messi a través de su primo Lucas Scaglia, quien era amigo del futbolista durante su infancia en Rosario. Años después, la relación se consolidó y ambos confirmaron su romance en 2009. La pareja se casó el 30 de junio de 2017 en Rosario y tiene tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro. Los tres nacieron en Barcelona durante la etapa de Messi en el fútbol europeo.

Antonela Roccuzzo.

Antonela Roccuzzo: de Rosario a convertirse en una figura internacional

Si bien gran parte de su reconocimiento público está asociado a Messi, Roccuzzo desarrolló distintas actividades profesionales. Estudió Odontología en la Universidad Nacional de Rosario y luego comenzó la carrera de Comunicación Social, aunque no completó ninguna de las dos. Después se instaló en Barcelona junto a Messi.

Con el tiempo, también incursionó en el modelaje y en el mundo empresarial. Trabajó con marcas internacionales como Adidas y Ricky Sarkany y colaboró con la diseñadora británica Stella McCartney. Además, participó en iniciativas vinculadas con UNICEF y las Olimpiadas Especiales.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi.

En septiembre de 2026, además, Roccuzzo volvió a hablar sobre uno de sus hábitos personales: el ejercicio. La empresaria contó que entrena entre una hora y una hora y media durante seis días a la semana y definió ese momento como un espacio propio de bienestar y desconexión.