Quiénes integran la familia de Lionel Messi: uno por uno, la lista completa

La familia de Lionel Messi es una de las grandes protagonistas de la vida del eterno capitán de la Selección Argentina campeón de 2022. Detrás del futbolista que conquistó los principales títulos de su carrera existe un círculo íntimo formado por sus padres, sus tres hermanos, su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

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El rosarino mantuvo siempre un fuerte vínculo con sus seres queridos, que lo acompañaron desde sus primeros años hasta su consolidación como una de las figuras más importantes del fútbol mundial. Para conocer la historia del jugador también es necesario conocer a quienes estuvieron a su lado dentro y fuera de las canchas.

¿Quiénes integran la familia de Lionel Messi?

La familia de Lionel Messi está integrada por su madre, Celia Cuccittini; sus hermanos Rodrigo, Matías y María Sol; su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. Su padre, Jorge Messi, también fue una figura fundamental en su vida y en el desarrollo de su carrera hasta su fallecimiento en agosto de 2026. Cada uno ocupó un lugar diferente en la vida del futbolista, desde el acompañamiento durante su infancia en Rosario hasta la construcción de su propia familia.

Jorge Messi, su padre y representante

Jorge Messi nació en Rosario en 1958 y fue una pieza clave en la carrera de su hijo. Trabajó en la industria metalúrgica y acompañó a Lionel desde sus primeros pasos en el fútbol. Cuando el talento del pequeño Messi comenzó a destacarse, Jorge tuvo un papel central en las decisiones relacionadas con su formación deportiva y su posterior llegada al Barcelona. Con el crecimiento de la carrera de Lionel, además, asumió funciones como representante y administrador de sus asuntos profesionales. Murió el 8 de agosto de 2026, a los 68 años.

Celia Cuccittini, su madre

Lionel Messi con su mamá.

Celia Cuccittini es la madre de Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol. Nació y creció en Rosario y durante la infancia de sus hijos trabajó en un taller de bobinas magnéticas. Para Lionel, su madre fue una presencia fundamental durante los años en los que comenzó a desarrollar su carrera futbolística. El vínculo entre ambos se mantuvo estrecho a lo largo del tiempo y es una de las personas más importantes de su círculo familiar.

Rodrigo Messi, el hermano mayor

Rodrigo Messi es el mayor de los hermanos y nació en 1980. Durante su juventud también estuvo relacionado con el fútbol, aunque finalmente tomó otro camino. Con el crecimiento de la carrera de Lionel, Rodrigo pasó a colaborar en diferentes aspectos vinculados con la vida profesional del futbolista. A lo largo de los años mantuvo una relación cercana con su hermano y con el resto de la familia.

Leo junto a sus hermanos y padres años atrás.

Matías Messi, el segundo hermano

Matías Messi nació en 1982 y es el segundo de los hermanos. A diferencia de Lionel, mantuvo una vida con menor exposición pública. Durante distintos períodos estuvo relacionado con cuestiones familiares y actividades vinculadas con el entorno del futbolista. Su presencia forma parte del círculo más cercano de Messi, especialmente de la familia que el jugador construyó desde sus primeros años en Rosario.

María Sol Messi, la menor de los hermanos

María Sol Messi nació en 1993 y es la menor de los cuatro hermanos. Con el paso de los años desarrolló actividades vinculadas con la moda y participó en proyectos relacionados con las marcas de su hermano. También forma parte de 525 Rosario, la productora audiovisual asociada a Lionel Messi. A diferencia de sus hermanos mayores, María Sol creció cuando Lionel ya comenzaba a convertirse en una figura reconocida internacionalmente.

Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi

Antonela Roccuzzo es la esposa de Lionel Messi y una de las personas más importantes de su vida personal. Ambos se conocen desde su infancia en Rosario y sus caminos volvieron a encontrarse años después. La pareja se casó en 2017, en una celebración realizada en su ciudad natal, y desde entonces construyó una familia con tres hijos. Antonela también desarrolló su propia carrera vinculada con la moda, las redes sociales y diferentes proyectos empresariales.

Leo Messi con su familia.

Thiago Messi, el hijo mayor

Thiago Messi nació en 2012 y es el hijo mayor de Lionel y Antonela. Desde pequeño creció rodeado de fútbol y acompañó a su padre durante diferentes etapas de su carrera. Con el tiempo comenzó a practicar este deporte y formó parte de las categorías juveniles de Inter Miami.

Mateo Messi, el segundo hijo

Mateo Messi nació en 2015 y es el segundo hijo de la pareja. Su personalidad espontánea lo convirtió en uno de los integrantes más comentados de la familia cuando aparece en imágenes compartidas por sus padres. Al igual que sus hermanos, creció vinculado al fútbol y al ambiente deportivo que rodea a Lionel.

Ciro Messi, el menor de la familia

Ciro Messi nació en 2018 y es el menor de los tres hijos de Lionel y Antonela. Al igual que Thiago y Mateo, comenzó a acercarse al fútbol desde pequeño y participa de actividades deportivas junto a sus hermanos. Los tres niños representan la nueva generación de la familia Messi y acompañan a su padre en esta etapa de su carrera en Estados Unidos.