Gratis y en CABA: el espacio que ofrece una serie de conciertos, películas y obras sin costo

Entre las múltiples propuestas de la Ciudad de Buenos Aires, hay un centro de arte contemporáneo que ofrece una serie de conciertos, obras, películas, exhibiciones especiales totalmente gratis: ArtHaus, un espacio con muchísimas actividades sin costo.

{{{htmlAmp}}}

Qué hacer este fin de semana en CABA: las propuestas gratis de ArtHaus

Creado en 2021 por Andrés Buhar, ArtHaus propone ser espacio para las prácticas artísticas contemporáneas y busca democratizar el acceso al arte. El espacio se encuentra en el microcentro porteño (Bartolome Mitre 434, CABA) y cuenta con varias actividades gratuitas este mes:

"Estado de Asamblea" y muestra de Grupo Mondongo

Visitar la instalación Estado de Asamblea de Gabriela Golder: está disponible de martes a domingos, de 13 a 20 hs, con entrada libre y gratuita.

está disponible de martes a domingos, de 13 a 20 hs, Habituales visitas acompañadas: los se hacen los viernes, sábados, domingos y feriados a las 17 hs.

los se hacen los viernes, sábados, domingos y feriados a las 17 hs. Taller de fanzine para chicos: este sábado 24 y domingo 25 de octubre a las 17 hs al finalizar el recorrido por la exhibición, se invitará a las infancias a armar un fanzine de la asamblea (una publicación artesanal y autoeditada). Es una actividad recomendada a partir de los 6 años y se requiere inscripción previa aunque no tiene costo.

este sábado 24 y domingo 25 de octubre a las 17 hs al finalizar el recorrido por la exhibición, Es una actividad recomendada a partir de los 6 años y se requiere inscripción previa aunque no tiene costo. Exhibición del Grupo Mondongo: también de martes a domingos de 13 a 20 hs continúan exhibidas una de las calaveras y El Baptisterio de los colores del Grupo Mondongo.

Artes escénicas: obras destacadas en el auditorio

La programación de teatro en el auditorio reúne producciones imperdibles desde el jueves:

Estos pequeños libros que quedan (de Cynthia Edul, con Mónica Raiola, Agustina Muñoz e Ignacio Sánchez Mestre): es la última función del año.

(de Cynthia Edul, con Mónica Raiola, Agustina Muñoz e Ignacio Sánchez Mestre): es la última función del año. Chayka (de Compañía Labrusca): obra seleccionada para presentarse en el Festival Internacional Teatro a Mil de Chile.

obra seleccionada para presentarse en el Festival Internacional Teatro a Mil de Chile. Magnanimidad & Ausencia (sábado y domingo): dos funciones que marcan la última entrega del ciclo Tarrío Rebobinado, el cual repasó la obra del creador Gustavo Tarrío a lo largo de 2026.

Cine con entradas económicas

El ciclo Cine en Asamblea presenta películas enfocadas en lo colectivo, el dinero y el trabajo. Las entradas se adquieren a través de Alternativa Teatral.

Cartelera de octubre (20 h):

Viernes: Diciembre, dirigida por Lucas Gallo.

Sábado 24/10: Réimon, dirigida por Rodrigo Moreno (incluye sesión de Q&A).

Sábado 31/10: Mailín, dirigida por María Silvia Esteve.

Además, el próximo jueves 29 de octubre se realizará la primera edición de la Noche de Cortos en la terraza calefaccionada, con la presencia de directores y elencos.

Literatura y música para el cierre de octubre