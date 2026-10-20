Los jubilados y pensionados puede disfrutar diferentes actividades culturales en la Ciudad de Buenos Aires, entre ellas, una nueva edición de "Historias compartidas". Se trata de un encuentro que mezcla una visita guiada por el Museo Moderno y un taller de trabajo creativo, ideal para quienes buscan hacer planes culturales sin costo.

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Qué es “Historias compartidas”: cómo será la actividad gratuita

El Museo Moderno (San Juan 350) de la Ciudad de Buenos Aires abrirá sus puertas el próximo miércoles 28 de octubre para la nueva edición de “Historias compartidas”. La propuesta ofrece un espacio de diálogo y creación que invita a encontrarse a través del arte. Está dirigido a beneficiarios del Pase Cultural y tiene cupo reducido, por lo que conviene reservar cuanto antes un lugar.

La propuesta combina dos momentos:

Un recorrido guiado por las obras textiles que forman parte de la exposición Bosques umbral, que se puede ver actualmente en el museo. Durante la visita, los participantes tienen la posibilidad de conversar e intercambiar miradas sobre las piezas.

que forman parte de la exposición Bosques umbral, que se puede ver actualmente en el museo. Durante la visita, los participantes tienen la posibilidad de conversar e intercambiar miradas sobre las piezas. Una actividad creativa en el taller del Museo Moderno, donde se realizará un ejercicio de arte textil.

Así, se podrá disfrutar de una jornada que combinará observación y la práctica artística para poder acercarse de forma directa al proceso de creación.

El detalle de la actividad: horarios y cuánto dura

Fecha: miércoles 28 de octubre.

Horario: 11.30.

Duración aproximada: 2 horas.

Cómo inscribirse a la actividad de Pase Cultural

La inscripción es exclusiva para beneficiarios del programa Pase Cultural y se realiza de manera online, a través de un formulario de Google. Los lugares se asignan por orden de reserva y el cupo es limitado, por lo que quienes quieran participar deberían completar el formulario lo antes posible. Para despejar dudas o hacer consultas, se puede escribir al correo comunidadpase@buenosaires.gob.ar.