Velocidad, melodías pop y mucho carisma en el explosivo show de Bad Nerves

Bad Nerves en El Teatrito (Foto gentileza Índigo Press).

Bad Nerves presentó en solitario sus melodías pop cruzadas por la velocidad ramonera del punk y la insolencia del garage en el Teatrito el sábado pasado, unos pocos días después de su debut en suelo argentino como teloneros de la más reciente visita de Green Day. Un show frenético de una hora en el que repasaron su discografía y confirmaron que son una banda a la que hay que prestar especial atención.

Con solo dos discos de estudio en el lomo -Bad Nerves del 2020 y Still Nervous, del 2024-, Bad Nerves se ganó el respeto de algunos gigantes de la música: Iggy Pop los elogió, Stone Gossard de Pearl Jam los sumó a su sello Loosegroove Records y tanto Green Day como The Hives los convocaron para girar con ellos. Reconocimientos bien ganados en base a sus guitarras veloces y afiladas, y estribillos y melodías pop que hacen que cada canción sea redondita.

Bad Nerves en El Teatrito (Foto gentileza Índigo Press).

A Bad Nerves le bastó una hora del sábado 6 de septiembre, con cover de Ramones incluido, para demostrarle a Buenos Aires por qué tantos grandes los tienen en la mira. Cada uno con su estética, los cinco integrantes de la banda tienen bien claro no sólo qué deben tocar en sus instrumentos sino también cómo moverse y qué hacer sobre el escenario. El cantante Bobby Nerves, por ejemplo, es un agitador nato, tanto en inglés como en el par de palabras y frases que aprendió en castellano.

Punk y melodías pop, combinación que este suelo siempre agradece y que parece no pasar de moda nunca. Pese a que los Bad Nerves llegan desde Essex, Inglaterra, su sonido es una cruza bien neoyorquina: un poquito de Ramones, otro poco de The Strokes. Distorsión, velocidad y melodías pegadizas resumen el cóctel explosivo que significó el show de los "Malos Nervios", como se escuchó decir a más de un vendedor de ropa alternativa en los alrededores de Huracán.

Una verdadera pena que la crisis económica que vive el país, sumado a la cantidad de shows nacionales e internacionales que obliga al público a ser muy selectivo a la hora de comprar entradas, privara a muchos de ver un recital de estas características. Porque Bad Nerves está en un gran momento como banda y estos grupos suelen llegar más tarde que temprano o a megafestivales en los que su propuesta queda perdida en la enormidad.