Nueva Ética rompe el silencio de 13 años en un único show en el Teatro Flores

La noticia que la escena hardcore argentina y sudamericana esperaba desde hace más de una década finalmente se confirmó: Nueva Ética, la banda más influyente y un estandarte global del movimiento vegan straight edge, vuelve a los escenarios. Después de trece años de silencio, el icónico grupo protagonizará un reencuentro histórico, prometiendo una noche única e irrepetible.

El próximo sábado 9 de noviembre, el mítico Teatro Flores se convertirá en el epicentro de un ritual sonoro cargado de energía, emoción y memoria colectiva. Será una fecha exclusiva, un solo show para revivir los grandes clásicos que definieron un género y una generación.

Con más de dos décadas de trayectoria, Nueva Ética dejó una marca indeleble. Nacidos a fines de los ’90, su propuesta fue un manifiesto: rechazar las normas impuestas, construir un espacio propio y utilizar la música como arma de resistencia. Su sonido, una mezcla devastadora de velocidad, potencia y agresión, junto a un mensaje profundo de autonomía, compromiso y ética, caló hondo en miles de jóvenes.

Discos como La venganza de los justos e Inquebrantable son considerados pilares del hardcore sudamericano, forjando una identidad colectiva que trasciende el tiempo. La banda no se limitó a Argentina; llevó el hardcore local a escenarios de toda Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, compartiendo cartel con figuras internacionales.

Nueva Ética siempre fue más que una banda: es un código de vida. Un movimiento que levantó la bandera del "hazlo tú mismo" (DIY), la resistencia contra la opresión, el respeto por los animales y la construcción de espacios libres de discriminación. Su regreso es, para muchos, un reencuentro con la furia, la identidad y el sentido de pertenencia que encontraron en sus canciones.

El setlist promete un recorrido sin respiro por todas las etapas de su discografía, desde sus primeros trabajos hasta los himnos generacionales.

Entradas para el regreso de Nueva Ética en el Teatro de Flores

Las entradas anticipadas para el show que dará Nueva Ética este sábado 9 de noviembre en el Teatro Flores (Rivadavia 7806, CABA) están disponibles exclusivamente a través del Sistema Passline: https://www.passline.com/eventos/nueva-etica-9-de-noviembre-2025