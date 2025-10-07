Public Image Ltd vuelve a Argentina.

Después de revolucionar la música con los Sex Pistols y de escribir su propia historia como líder de Public Image Ltd (PiL), John Lydon (mejor conocido como Johny Rotten) llega a la Argentina con una de las bandas más innovadoras e influyentes del post-punk mundial. Con una trayectoria que abarca desde First Issue (1978) hasta su más reciente trabajo End of World (2023), PiL ha sabido mezclar rock, dance, folk, pop y dub en un sonido único que marcó generaciones y que sigue tan desafiante y vigente como siempre.

En el marco de su nueva gira mundial “This is Not the Last Tour”, PiL se presentará en C Art Media, Buenos Aires. con la potencia de John Lydon al frente y la incorporación del baterista Mark Roberts. Será una oportunidad histórica para vivir en vivo a una banda que acumula 5 singles y 5 discos en el Top 20 del Reino Unido, y que sigue sorprendiendo con cada paso que da en todo el mundo.

Cuándo toca Public Image Ltd en Argentina 2025 y por dónde comprar entradas

Public Image Ltd. se presenta en Argentina 2026 el próximo 11 de abril de 2026.

Las entradas se pueden comprar por la página de Passline.

Precios de entradas para Public Image Ltd en Argentina 2025

John Lydon, ex líder de Sex Pistols y una leyenda viviente del punk.

Entrada general (preventa 2): $80.000

Historia de Public Image Ltd

La banda fue formada en 1978, tras la disolución de Sex Pistols. Su primera alineación incluía a John Lydon (Johnny Rotten) en la voz, el ex The Clash Keith Levene en la guitarra eléctrica, Jah Wobble en el bajo eléctrico y Jim Walker en la batería. PiL debutó en octubre de 1978 con Public Image, tema que Lydon escribiría aún siendo miembro de los Pistols, lo que le permitiría asentarse como una banda punk importante.

El último trabajo de la banda, lanzado en 1992, That What Is Not, marcó el final de su carrera. Lydon desintegró al grupo un año después de que en su discográfica, Virgin Records, se negaran a pagar por la gira promocional del disco, por lo que Lydon pagó la gira de su propio bolsillo. Sin embargo, en el 2009, tal como había hecho con Sex Pistols, Lydon resucitó al grupo con nuevos miembros y empezaron a dar conciertos.​ A mediados de mayo de 2012 salió un nuevo disco de estudio This Is PiL, tras 20 años sin grabar. Actualmente se encuentran realizando una gira por distintas ciudades.