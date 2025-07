Entradas Prince Royce en Argentina 2025: precios, dónde comprar y fecha de cuándo toca

Vuelve Prince Royce a Argentina 2025.

Prince Royce regresa a Buenos Aires. El artista, que es una referencia indiscutida en la música latina, estará en este 2025 en la Argentina, para hacer vibrar a sus fanáticos con lo mejor de sus repertorio y todos sus clásicos. En este marco, presentará su esperado álbum Eterno, un homenaje a grandes clásicos del pop internacional versionados en bachata, lo que promete ser una propuesta enriquecedora para todos los que vayan a verlo.

En el disco Eterno el artista nacido en Estados Unidos y de ascendencia dominicana reinterpreta canciones de leyendas como The Beatles, Bee Gees, Backstreet Boys, Elvis y Fleetwood Mac con arreglos modernos, ritmos contagiosos y su característico toque bilingüe, en un enfoque que busca conectar con distintas generaciones. El álbum, producido junto a D’Lesly “Dice” Lora, contiene 13 canciones que combinan nostalgia e innovación, reafirmando a Prince Royce como referente global de la bachata. Su primer adelanto, How Deep Is Your Love, ya fue un éxito en las listas de Billboard y en varios países.

Cuándo toca y dónde comprar entradas para Prince Royce en Argentina 2025

Prince Royce se presenta en Obras.

Prince Royce se presenta en Argentina el próximo 28 de septiembre en el estadio Obras. Las entradas se venden a través de la página Coolco. Se trata de una noche que promete ser única, con todo el talento de este artista. "Una invitación a vivir la bachata en su versión más moderna, auténtica y emocionante", asegura el cantante en el anuncio del recital, que representa su regreso a Buenos Aires en un recinto mítico de la ciudad.

De esta manera, el recital en Obras de seguro será una celebración total donde Prince Royce interpretará sus clásicos como Darte un beso, Corazón sin cara y Carita de inocente, junto con las nuevas joyas de Eterno, en un show lleno de ritmo, emoción y energía. La fecha forma parte de una gira que contempla distintas paradas por América Latina y Estados Unidos durante el último tramo del año. Hay que destacar que su reversión del clasico de Bee Gees How Deep Is Your Love. La misma ingresó en el Top 10 de los rankings Hot Tropical Songs y Tropical Airplay de Billboard. El tema circula también en mercados latinoamericanos como Chile y República Dominicana, donde recibió buena respuesta en plataformas digitales y radios especializadas.

Precios de entradas para Prince Royce en Argentina 2025