Entradas para La Beriso en Obras 2025: precios, dónde comprar y fecha de cuándo toca

La Beriso celebra 10 años del disco Historias.

La Beriso vuelve a pisar el mítico Estadio Obras después de cinco años, en el marco de la segunda parte de su gira “10 Años de Historias”. Será la novena vez que la banda de Avellaneda se presente en este escenario legendario, en un show que promete repasar lo mejor de su trayectoria y celebrar junto a su público un capítulo clave en su carrera, que marcó su gran despegue a la masividad.

Este 2025 marca el décimo aniversario de Historias, el disco que les valió el reconocimiento de Oro y Platino y que superó los 1.000 millones de reproducciones en plataformas digitales. Con una primera etapa de gira que agotó más de 20 fechas en Latinoamérica, La Beriso inicia esta nueva fase con un concierto cargado de clásicos, nuevas versiones y la fuerza del vivo que los consolidó como referentes indiscutidos del rock nacional.

Cuándo toca La Beriso en el estadio Obras

La Beriso se presentará el sábado 15 de noviembre a las 19 en Obras Sanitarias.

Precios para ver a La Beriso en el estadio Obras

Campo: $50.000

Platea Norte: $80.000

Popular Este: $40.000

Popular Oeste: $40.000

Aniversario de "Historias" de La Beriso

Luego de una primera parte de gira que fue un éxito, con más de 20 shows por todo Latinoamérica, La Beriso comienza la segunda etapa de este recorrido con un concierto que promete ser inolvidable. Con un repertorio cargado de clásicos y nuevas versiones de sus temas más emblemáticos, la banda ofrecerá una noche única que recorrerá lo mejor de su discografía y la energía inconfundible que los caracteriza.

Historias fue lanzado a la venta el día 7 de octubre de 2014, bajo el sello discográfico Sony Music Argentina. Rápidamente se convirtió en el álbum de estudio más exitoso del grupo. Como parte de la promoción, el 27 de agosto de 2014 se lanzó No me olvides, el primer sencillo del álbum.​ El 11 de diciembre de 2014 se lanzó Madrugada, segundo sencillo del álbum, que cuenta con la participación de Néstor Ramljak y Martín Mortola del grupo Nonpalidece. Fue grabado en un concierto que ambos grupos dieron en Gualeguaychú el 31 de octubre de 2014. El tercer sencillo, Traicionero, fue lanzado el 7 de agosto de 2015.​ Finalmente, el 18 de diciembre de 2015 lanzan el último sencillo del álbum titulado Ella, que busca generar consciencia sobre la lucha por el Ni Una Menos.