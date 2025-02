Entradas para Genetics, la banda que toca canciones de Génesis: precios, dónde comprar y cuándo toca

Genetics, la banda que toca temas de Génesis.

Genetics, la reconocida banda tributo a Genesis, llega a Buenos Aires para ofrecer su última presentación de "The Lamb Lies Down on Broadway", una de las obras más icónicas del rock progresivo. Este espectáculo promete transportar al público en un viaje musical y visual inigualable, respetando la puesta original del legendario show de la banda británica.

El evento se llevará a cabo el miércoles 16 de abril a las 21:00 hs en el Teatro Coliseo, ubicado en Marcelo T. de Alvear 1125, en la Ciudad de Buenos Aires. Esta será la última oportunidad para disfrutar en vivo de este emblemático álbum interpretado por Genetics en la capital argentina, tras una exitosa gira por Chile y Brasil.

Si sos fanático de Genesis o simplemente querés experimentar un show fiel a la esencia de la banda original, esta es una cita imperdible. A continuación, te contamos todo lo que necesitás saber sobre las entradas: precios, dónde comprarlas y por qué este concierto es un acontecimiento único.

¿Dónde comprar las entradas para Genetics en Buenos Aires?

Las entradas para el show de Genetics en el Teatro Coliseo ya están a la venta y pueden adquirirse a través de la plataforma oficial del teatro. Se recomienda comprar los tickets con anticipación, ya que el evento tiene una alta demanda debido a la relevancia de la banda en la escena del rock progresivo y al hecho de que será la última interpretación de "The Lamb Lies Down on Broadway" en la ciudad.

Para garantizar tu lugar, ingresá en el sitio web del Teatro Coliseo o dirigite a la boletería del teatro en Marcelo T. de Alvear 1125. Allí podrás elegir la ubicación que más se adapte a tu preferencia y presupuesto.

Precios de las entradas para Genetics en el Teatro Coliseo

Los precios de las entradas varían según la ubicación dentro del teatro. Aunque no se han anunciado los valores exactos, generalmente los tickets para eventos de esta magnitud en el Teatro Coliseo cuestan por arriba de $30.000, dependiendo de la cercanía al escenario y la categoría de la butaca.

Genetics.

Según se sabe, las entradas están disponibles en Ticketek, y se consiguen a partir de los $33.900. Te conviene estar atento a posibles promociones o descuentos especiales para grupos o compras anticipadas.

Expectativa por el show de Genetics: por qué hay ilusión en el espectáculo

Genetics se ha consolidado como una de las mejores bandas tributo a Genesis en el mundo. Con un profundo respeto por las grabaciones originales y una puesta en escena fiel a la época dorada de la banda británica, sus conciertos han sido aclamados tanto por el público como por la crítica. Además, la banda ha compartido escenario con Steve Hackett, guitarrista original de Genesis, lo que refuerza su autenticidad y calidad interpretativa.

Este show en Buenos Aires marca el cierre de una etapa para Genetics, después de una gira internacional que los llevó por Sudamérica y Estados Unidos. La oportunidad de ver "The Lamb Lies Down on Broadway" con una puesta de luces y proyecciones originales es un lujo para los amantes del rock progresivo y de la música en vivo en general.

No te quedes afuera de este evento único. Conseguí tus entradas y preparate para vivir una noche inolvidable con la música de Genesis interpretada por Genetics en el Teatro Coliseo.