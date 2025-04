Entradas Lionel Richie en Argentina 2025: precios, dónde comprar y cuándo toca

Lionel Richie estará en Argentina este año.

Lionel Richie regresa a la Argentina con un espectáculo imperdible que tendrá lugar el próximo 11 de septiembre de 2025 en el Movistar Arena de Buenos Aires. En el marco de su gira Say Hello to the Hits!, el legendario cantante repasará los mayores éxitos de su carrera, prometiendo una noche llena de emoción, nostalgia y buena música.

Las entradas estarán disponibles únicamente a través del sitio oficial del Movistar Arena, con preventa exclusiva para clientes Santander American Express desde el 14 de abril a las 16:00 horas, mientras que la venta general comenzará el 15 de abril a la misma hora.

¿Quiénes podrán acceder a las entradas de la preventa?

Durante la preventa, quienes cuenten con tarjetas Santander Amex podrán acceder a la posibilidad de adquirir sus tickets en hasta 6 cuotas sin interés, una ventaja ideal para asegurar un lugar con anticipación. El concierto está producido por DF Entertainment, la empresa responsable de los shows más importantes en la Argentina en los últimos años. Richie promete una experiencia inolvidable, haciendo un recorrido musical que abarcará desde sus días con The Commodores hasta sus grandes éxitos como solista.

Este show marcará el regreso de uno de los íconos más influyentes del pop y el soul mundial a tierras argentinas. Con una carrera que abarca más de cinco décadas, Lionel Richie ha sabido dejar una huella imborrable en la historia de la música. Como parte de The Commodores, contribuyó a definir el sonido del funk y R&B en los años 70, con canciones como Easy y Three Times a Lady.

Enterate cómo conseguir entradas para Lionel Richie.

Ya en los 80, su carrera solista explotó con álbumes como Can’t Slow Down (1983), que vendió más de 20 millones de copias y le valió el Grammy al Álbum del Año. Temas como Hello, All Night Long y Say You, Say Me —que le otorgó un Premio Óscar— lo consolidaron como una figura central del pop internacional.

Lionel Richie vuelve a la Argentina este 2025.

¿Qué se sabe de la gira de Lionel Richie en este 2025?

La cita del 11 de septiembre se presenta como una de las más destacadas dentro de la nutrida agenda de recitales de 2025. Lionel Richie ofrecerá un recorrido musical que atraviesa décadas y generaciones, apelando tanto a los fans históricos como a los más jóvenes que crecieron escuchando sus clásicos. La calidad de producción estará garantizada por DF Entertainment, la empresa que trajo al país a artistas como Paul McCartney, Dua Lipa, The Weeknd, Rosalía y Harry Styles, y que este año también está detrás de los shows de Oasis, LINKIN PARK, Dua Lipa, Kylie Minogue y Hozier, entre otros.

Lionel Richie, el histórico cantante vuelve al país.

Las redes sociales del artista —Instagram, X (ex Twitter), Facebook y TikTok— y las de DF Entertainment serán claves para mantenerse actualizado sobre novedades, promociones y recomendaciones para vivir esta experiencia de la mejor manera. Para quienes aman la música en vivo y sueñan con corear Hello o All Night Long junto al mismísimo Lionel Richie, esta será una oportunidad irrepetible.