Entradas Las Pelotas en Obras 2025: precios y fecha de cuándo toca

Las Pelotas se presentan en Obras 2025.

Las Pelotas se presenta con un recital imperdible en el estadio de Obras Sanitarias. El recital forma parte de una gira nacional que realiza la banda liderada por Germán Daffunchio en el país. Una oportunidad muy especial para poder celebrar con ellos los 36 años al ruedo del grupo, dueño de grandes canciones que permanecen en la memoria de lo popular, como "Será", "Sin Hilo", "Bombachitas Rosas" y "Capitán América", entre otras.

Con más de tres décadas de historia, himnos generacionales y una energía intacta sobre los escenarios, Las Pelotas vuelve a reunir a su público en un show que quedará en la memoria del rock nacional. Y lo hará en un recinto con gran historia en el rock nacional como lo es el estadio Obras y al aire libre, decisión adoptada luego de reprogramar el concierto que se iba a realizar en primera instancia en Tecnópolis.

Cuándo toca Las Pelotas y qué pasa si ya compraste la entrada

El próximo 18 de octubre, en su shows ya programado, la banda liderada por German Daffunchio se muda a Obras al aire libre . Las entradas ya adquiridas para Tecnópolis son válidas y no es necesario hacer ninguna gestión para el cambio .

. . Las entradas se compran únicamente en la plataforma CoolCo.

Precios para ver a Las Pelotas en Obras 2025

Las Pelotas se presentan en Obras 2025.

Preventa: $45,000.00 + $6,750.00 gastos de gestión.

General: $60,000.00 + $9,000.00 gastos de gestión.

Para adquirir la entrada primero hay que registrar un email y contraseña en la página CoolCo.

Fechas de la gira de Las Pelotas en Argentina 2025

12 de septiembre – Córdoba

13 de septiembre – Rafaela

3 de octubre – Salta

4 de octubre – Tucumán

18 de octubre – Buenos Aires (Obras al aire libre)

14 de noviembre – Misiones

15 de noviembre – Corrientes

29 de noviembre – Uruguay

Miembros actuales de Las Pelotas

Germán Daffunchio - voz, guitarra (1988-presente)

Tomás Sussmann - guitarra (1989-presente)

Gabriela Martínez - bajo (1993-presente)

Gustavo Jove - batería (1993-presente)

Sebastián Schachtel - teclados (1997-presente)

Alejandro Gómez Ferrero - vientos, percusión (2003-presente)

Gaspar Daffunchio - guitarra (2022-presente)

Miembros anteriores de Las Pelotas