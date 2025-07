Entradas Kenny G en Argentina 2025: fecha de cuándo toca el saxofonista más icónico del mundo

Kenny G vuelve a Argentina.

Llega a la Argentina Kenny G, una de las figuras más reconocidas a nivel mundial en el mundo del jazz y un legendario saxofonista, que brilla en distintas partes del mundo y viene al país a demostrar todo su talento. El talentoso músico regresa a estas tierras para presentar su aclamado álbum New Standards, en una noche única en el emblemático Teatro Gran Rex de Buenos Aires. Una oportunidad única para todos los amantes del género, que podrán disfrutar lo mejor de este gran jazzista.

Con una carrera que abarca casi cinco décadas, más de 75 millones de discos vendidos, un Premio Grammy y múltiples galardones internacionales, Kenny G se ha consolidado como el músico instrumental más exitoso de todos los tiempos. Su inconfundible sonido ha emocionado a generaciones. El artista ahora llega al país con un espectáculo que combina sus grandes éxitos con las composiciones originales de su nuevo trabajo, lo que vuelve imperdible este espectáculo que presentará.

Cuándo toca Kenny G en Argentina 2025

Kenny G es un legendario músico.

Kenny G presenta New Standards en Argentina el próximo 11 de octubre. En cuanto a New Standards, editado por Concord Records, es una colección de once temas originales inspirados en las baladas de jazz clásicas de los años 50 y 60. Compuesto y producido por el propio Kenny G, el álbum rinde homenaje a la tradición del jazz romántico, con su toque moderno y profundamente personal. Las entradas se pueden comprar a través de Tu Entrada, para disfrutar de lo que promete ser una gran noche.

“Quise capturar el corazón y el alma de esos estándares del jazz tan queridos, pero desde mi propia voz musical. Fue un desafío hermoso que me llenó de alegría”, afirma. Además, la presentación de Kenny G en Buenos Aires forma parte de un momento especial en su carrera, tras el lanzamiento del documental de HBO Listening to Kenny G, que repasa su trayectoria y su influencia en la cultura popular. Durante el concierto, los fans podrán disfrutar de nuevas piezas como “Emeline”, “Only You” o “Paris By Night”, junto a clásicos inolvidables como “Songbird”, “Silhouette” y “The Moment”, en un show que promete emoción, virtuosismo y elegancia.

Precios de las entradas para Kenny G en Argentina 2025