Entradas El Plan de la Mariposa en el estadio Diego Maradona: precios y fecha de cuándo toca

El Plan de la Mariposa se presenta en Argentinos Juniors.

El Plan de la Mariposa se presenta con un show imperdible en el estadio "Diego Armando Maradona" de Argentinos Juniors. La banda nacida de Necochea vuelve a los escenarios con un show histórico, en el marco de un años con grandes recitales y presencia en festivales, que lo colocan como uno de los grupos del momento. A casi 20 años de su surgimiento, la agrupación formada por los hermanos Andersen pasa por su mejor momento.

La banda se prepara para una gira por Argentina y Latinoamérica tras un inicio de año explosivo que incluyó festivales como Cosquín y Quilmes Rock, agotar entradas en Uruguay y Rosario, y una gira europea que pasó por España, Holanda, Inglaterra y Dinamarca. Ahora, encaran lo que será una gira federal que los llevará por todo el país, además de visitar ciudades clave de Chile, Perú, Colombia, entre otros destacados sitios.

Cúando toca El Plan de la Mariposa en Argentinos y por dónde sacar entradas

El recital de El Plan de la Mariposa en el estadio de Argentinos Juniors será el sábado 11 de octubre a las 20 horas. Las entradas se pueden sacar a través de la página ticketek.com.ar. Una oportunidad única para escuchar sus sonidos, con una fusión vibrante de rock, funk, psicodelia y ritmos latinos con violines, acordeón y sintetizadores. Su crecimiento sostenido los llevó a agotar entradas en estadios como Obras, Luna Park y el Movistar Arena.

Precios para ver al Plan de la Mariposa en Argentinos Juniors

Los cinco hermanos Andersen.

Campo: $50.000

Platea Miramón: $45.000

Platea alta Gavilán: $55.000

Lanzamieto del videoclip de El Plan de la Mariposa

La banda necochense El Plan de la Mariposa estrenó su nuevo videoclip “La celebración de todos los tiempos”, un cortometraje de seis minutos ya disponible en su canal oficial de YouTube. El audiovisual desarrolla una narrativa simbólica protagonizada por Don Correntada, quien recorre “el filo de la experiencia, subido al caballo de la intención”, en un viaje poético que refleja la trayectoria y el espíritu de la banda.

La producción cuenta con un destacado elenco, que incluye a Manuel Vicente, Homero Pettinato y el psicólogo Doctor Chinaski, y está dirigida por Santiago El Álvarez con idea original de Sebastián Andersen, líder y cantante del grupo. Un desafío nuevo de la banda, que no para de consolidarse en la gran escena musical

Próximos recitales de El Plan de La Mariposa