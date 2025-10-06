Entradas Buenos Vampiros en Vorterix 2025: precios y fecha de cuándo toca

Buenos Vampiros en Vorterix 2025.

Llega al Teatro Vorterix Buenos Vampiros, una banda con una historia muy especial. Son un amalgama de fuerzas aparentemente opuestas, entre tradición y vanguardia, punk y ternura, creación y derrumbe. Los integrantes de esta banda no viven de la música que componen ni de sus shows en vivo, pero el compromiso con la transparencia de las emociones que buscan transmitir en cada canción es total.

En noviembre del 2019 sacaron su primer LP "Paranormal", y actualmente se encuentran lanzando los sencillos de su próximo disco "Destruya!" que saldrá en abril del 2022. Han tocado en escenarios muy importantes de la ciudad de Mar del Plata, como la sala Piazolla del Auditorium, y lugares de Buenos Aires como la Usina del Arte. Ofrecen así un post-punk, con frescura y melancolia. Después de más de 30 shows por Europa, recorrer toda la Argentina y parte de Sudamérica y abrir el show de Iggy Pop en el Movistar Arena, la banda comienza a despedir "Entre Sombras" su tercer álbum y adelanta algunos temas que formarán parte de su nuevo material.

Cuándo toca Buenos Vampiros en el Teatro Vorterix 2025 y por dónde comprar entradas

La formación de Buenos Vampiros.

Buenos Vampiros se presenta en el Teatro Vorterix el viernes 21 de noviembre.

Las entradas están disponibles en la página de All Access.

Precios de entradas para Buenos Vampiros en el Teatro Vorterix 2025

General: $20.000

Historia de Buenos Vampiros

Formados en Mar del Plata en 2018, el grupo integrado por Irina Tuma e Ignacio Perrotta en guitarras y voces, Luana Giobellina en bajo y Mora Murguet en batería construyó un universo sonoro que cruza post-punk, new wave y dream pop con una identidad muy propia. Con melodías hipnóticas, atmósferas oscuras y un pulso bailable, lograron capturar la sensibilidad de una generación que encuentra en sus canciones tanto introspección como energía catártica.

Entre sus canciones se encuentran "La calma del cementerio”, “Puedo ver el mar en tus ojos”, “Tengo frío”, “Caminamos”, “Jugando en la oscuridad”, “Alguien te espera”, “Canción para Rufina”, “No tengo idea”, “Una vez más”, “Desorbitado” y “Déjenme solo”. Un apmlio repertorio de una banda que desnuda su alma ante el público y un crecimiento consolidado desde Mar del Plata al resto del país.

Tras un 2025 intenso, Buenos Vampiros cierra el año con broche de oro en el Teatro Vorterix. Será la oportunidad de celebrar un recorrido que los consolidó como una de las propuestas más frescas y consistentes de la escena independiente, capaces de transformar su melancolía luminosa en un show magnético y electrizante. Una oportunidad realmente única que vale la pena no perderse.