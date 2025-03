Atreyu llega a Argentina por primera vez para celebrar 25 años de metalcore

La icónica banda californiana Atreyu, liderada por el carismático Brandon Saller, hará su esperado debut en Argentina el próximo 21 de marzo en "El Teatrito" (Sarmiento 1752, CABA). La noche promete ser una explosión de energía y nostalgia, ya que la banda no solo presentará su más reciente álbum, The Beautiful Dark of Life, sino que también repasará los grandes éxitos que los han consagrado como referentes del metalcore a nivel mundial.

La visita de Atreyu se enmarca en su gira "25 Years in the Making", una celebración de su increíble trayectoria musical. Desde sus inicios en 1998 en Yorba Linda, California, bajo el nombre de Retribution, hasta su consolidación como una de las bandas más influyentes del género, Atreyu ha sabido reinventarse y mantenerse relevante a lo largo de los años.

Un viaje musical a través del tiempo

Los fanáticos argentinos tendrán la oportunidad de corear clásicos como Bleeding Mascara y Right Side of the Bed de su álbum debut, The Curse (2004), así como himnos de A Death-Grip on Yesterday (2006) y Lead Sails Paper Anchor (2007), discos que ampliaron su base de seguidores y mostraron una faceta más accesible de la banda.

Tras un paréntesis entre 2011 y 2014, Atreyu regresó con fuerza, lanzando álbumes como Long Live (2015) y Baptize (2021), explorando nuevos sonidos sin perder su esencia metalcore. Su último trabajo, The Beautiful Dark of Life (2023), producido por John Feldmann, es una muestra de la madurez y evolución de la banda, que sigue conquistando corazones con su potente sonido y letras profundas.

Melian, la banda invitada que promete encender la noche

Para calentar motores, la banda invitada será Melian, un grupo argentino que comparte la pasión por el metalcore y promete ofrecer un show lleno de energía y actitud.

Una noche inolvidable para los amantes del metalcore: cómo conseguir las entradas

Atreyu es conocida por sus actuaciones enérgicas y su capacidad para conectar con el público. La banda ha consolidado su posición en la escena alternativa gracias a su sonido distintivo, que combina elementos del metalcore con influencias del hard rock y el punk, y a la voz versátil de Brandon Saller, que alterna entre melodías limpias y guturales desgarradoras.

La llegada de Atreyu a Argentina es un evento histórico para los amantes del metalcore y una oportunidad única para celebrar 25 años de música y pasión. Las entradas pueden conseguirse a través de Passline en el siguiente link.