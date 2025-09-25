Quién es Gavin Casalegno, el actor de "El verano en que me enamoré" de Prime Video

Gavin Casalegno, el actor de "El verano en que me enamoré".

Gavin Perry Casalegno nació el 2 de septiembre de 1999 en Dallas, Texas. Criado como el mayor de tres hermanos (su hermana Ashlyn también está en el mundo del modelaje y la actuación), comenzó muy joven en la industria del entretenimiento. A los cuatro años ya hacía trabajos de modelaje para JCPenney, y con el tiempo apareció en comerciales de marcas como Sony y Papa John’s. Su trabajo más conocido ha sido en El verano en que me enamoré.

Su formación fue una mezcla de experiencias tempranas delante de cámara y talleres de actuación en Texas. Asistió a la escuela secundaria Lovejoy en Lucas, Texas, donde equilibraba estudios con castings y trabajos de modelaje.

Su rol en "El verano en que me enamoré"

En la serie de Prime Video, basada en las novelas de Jenny Han, Gavin interpreta a Jeremiah Fisher, uno de los dos hermanos Fisher que, junto con Belly Conklin, forman el triángulo amoroso central. Jeremiah es carismático, sociable, con una sensibilidad que muchas veces contrasta con la naturaleza de Conrad (interpretado por Christopher Briney). En El verano en que me enamoré, Jeremiah es alguien que busca amor, aceptación y estabilidad, mientras lidia también con rivalidades fraternales, inseguridades y decisiones éticas. El rol le ha dado mucha visibilidad y le permite mostrar matices afectivos: humor, vulnerabilidad, esfuerzo por estar a la altura de lo que Belly espera.Otros papeles destacados

A lo largo de su carrera, Gavin ha participado en cine, televisión y comerciales como parte de la industria cinematográfica:

En cine, actuó de joven en Noé (2014), como “Young Shem”, con Darren Aronofsky.

(2014), como “Young Shem”, con Darren Aronofsky. En televisión, uno de sus papeles tempranos fue como “Young Damon Salvatore” en The Vampire Diaries (2015). También participó en la serie Walker (2021-2024) interpretando a Trevor Strand.

(2015). También participó en la serie (2021-2024) interpretando a Trevor Strand. Más recientemente, tiene en su filmografía la película Queen of the Ring (2025), donde tiene un papel como Joe Jr.

Gavin Casalegno.

Un dato curioso: en algún momento de 2025 él y su esposa se mudaron temporalmente a Tailandia para trabajar en un nuevo proyecto que no ha sido completamente detallado aún. No se ha confirmado si será otra película, serie o algo distinto.

Gavin Casalegno ha sabido construir una carrera que va más allá del personaje de Jeremiah: desde muy joven mostró versatilidad, pasó por roles pequeños, secundarios y comerciales, hasta alcanzar un papel central que lo posiciona como una figura visible entre el público joven. Aunque El verano en que me enamoré marca un hito en su trayectoria, parece que todavía hay espacio para nuevos desafíos, sobre todo con proyectos que aún no se han anunciado públicamente.