Cuándo se estrena la película "El verano en que me enamoré" en Prime Video: qué dijo la creadora Jenny Han

Desde su estreno en Prime Video en junio de 2022, El verano en que me enamoré se convirtió en un fenómeno romántico juvenil, basado en la trilogía de novelas de Jenny Han. La serie sigue a Isabel “Belly” Conklin, quien cada verano va a Cousins Beach con su madre y hermano, y revive una complicada historia de amor con los hermanos Fisher, Conrad y Jeremiah. Esto mientras madura, enfrenta pérdidas, se relaciona con su familia y amistades. Tras tres temporadas que terminaron de lanzarse en julio de 2025, el show cerró ese arco narrativo principal, pero no será el final definitivo: será seguido por una película que se encargará del cierre final.
Para las fanáticas y fanáticos, este anuncio representa una oportunidad para ver una conclusión más completa al arco amoroso de Belly, Conrad y Jeremiah, y también de resolver algunas de las decisiones narrativas que la serie dejó abiertas.

Lo que se sabe sobre la película
Anuncio: justo después de que se emitiera el capítulo final de la tercera temporada, el 17 de septiembre de 2025, Prime Video confirmó que el universo de El verano en que me enamoré culminará con un largometraje. Jenny Han, autora de los libros y creadora de la serie, será la guionista y directora de la película.
Reparto confirmado: Lola Tung y Christopher Briney retomarán sus roles como Belly Conklin y Conrad Fisher respectivamente. Otros personajes importantes del elenco podrían regresar, pero no se ha confirmado quiénes o si todos estarán.
Trama esperada: aunque los detalles todavía se mantienen bajo reserva, Han ha dicho que hay “otro gran hito” pendiente en la vida de Belly, algo que consideró que solo una película podría abordar con la amplitud necesaria. Se especula que podría cubrir el momento del libro que no se incluyó por completo en la serie, que es la boda entre Belly y Conrad, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente.
Fecha de estreno: hasta ahora, no hay una fecha de lanzamiento confirmada para la película. Jenny Han aclaró que no se espera que llegue en 2026, pues aún están en etapas de guion y desarrollo. Lo más probable sería que pueda verse en dos años.