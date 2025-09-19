Cuándo se estrena la película "El verano en que me enamoré" en Prime Video: qué dijo la creadora Jenny Han

"El verano en que me enamoré", de Amazon Prime Video.

Desde su estreno en Prime Video en junio de 2022, El verano en que me enamoré se convirtió en un fenómeno romántico juvenil, basado en la trilogía de novelas de Jenny Han. La serie sigue a Isabel “Belly” Conklin, quien cada verano va a Cousins Beach con su madre y hermano, y revive una complicada historia de amor con los hermanos Fisher, Conrad y Jeremiah. Esto mientras madura, enfrenta pérdidas, se relaciona con su familia y amistades. Tras tres temporadas que terminaron de lanzarse en julio de 2025, el show cerró ese arco narrativo principal, pero no será el final definitivo: será seguido por una película que se encargará del cierre final.

Para las fanáticas y fanáticos, este anuncio representa una oportunidad para ver una conclusión más completa al arco amoroso de Belly, Conrad y Jeremiah, y también de resolver algunas de las decisiones narrativas que la serie dejó abiertas.

Póster de "El verano en que me enamoré".

Lo que se sabe sobre la película

Anuncio: justo después de que se emitiera el capítulo final de la tercera temporada, el 17 de septiembre de 2025, Prime Video confirmó que el universo de El verano en que me enamoré culminará con un largometraje. Jenny Han, autora de los libros y creadora de la serie, será la guionista y directora de la película.