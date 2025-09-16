¿Cuántos capítulos tiene la serie "El verano en que me enamoré" de Prime Video?

"El verano que me enamoré", disponible en Prime Video.

La serie juvenil “El verano en que me enamoré” se ha convertido en uno de los títulos más comentados del catálogo de Prime Video. La producción cuenta con tres temporadas que reúnen decenas de capítulos en donde se marca el romance, la amistad y los dilemas familiares. Su último capítulo estrena el 17 de septiembre de 2025 y concluye la adaptación de la trilogía literaria de Jenny Han.

Durante 2025 fueron estrenados 11 episodios que conformaron la tercera temporada. Estos se sumaron a ocho episodios estrenados en 2023 como parte de la segunda temporada y a los siete primeros capítulos que fueron lanzados en 2022.

¿Cuántos capítulos tiene "El verano que me enamoré"?

El formato de estrenos escalonados ayudó a mantener el interés y generó conversación constante en redes sociales. La serie empezó a estrenar capítulos en 2022 y concluyó en 2025 el lanzamiento de 26 capítulos en total, que componen tres temporadas. Gracias a que la producción atrajo a miles de espectadores en todo el mundo, Prime Video pudo renovar el proyecto para presentar la trilogía completa.

El elenco principal estuvo encabezado por Lola Tung, quien interpretó a la carismática Belly, y se completó con Christopher Briney en el papel de Conrad Fisher y Gavin Casalegno como Jeremiah. A ellos se sumaron Jackie Chung (Laurel, la madre de Belly), Rachel Blanchard (Susannah), Sean Kaufman (Steven, el hermano mayor de la protagonista) y Rain Spencer (Taylor, su mejor amiga). A lo largo de las temporadas también aparecieron actores como Tom Everett Scott, Kyra Sedgwick y Elsie Fisher, entre otros.

"El verano que me enamoré" (2022-2025)

Con una estética luminosa y un tono nostálgico, “El verano en que me enamoré” supo captar la esencia de los amores adolescentes y dejar su huella en la pantalla. Su despedida marca el final de una historia que, durante tres veranos, logró enamorar a toda una generación.