Lanzan la tercera edición del Premio B·Arte, un concurso de arte que da reconocimientos en bitcoins

Con el lema "¡Expresa la Revolución Bitcoin! ¡Transforma la realidad y ganá!", se lanza la tercera edición del premio B·Arte, único concurso artístico multidisciplinario del país que otorga premios en bitcoin a sus ganadores y que se propone expandir los alcances de la tecnología blockchain y su aplicación en el mundo artístico a través de los NFTs, el sistema que permite digitalizar las obras de arte sin que se vulneren los derechos de los autores.

El premio, que entregará 3500 dólares en bitcoin a sus ganadores, está dirigido a artistas, escritores, fotógrafos, diseñadores, criptoentusiastas, estudiantes y todo aquel que sienta la curiosidad de aprender y comprender de qué trata la revolución blockchain, siempre y cuando sean mayores de 18 años de la región iberoamericana, que deseen participar en forma individual o colectiva.

La novedad de la tercera edición es que la distinción no está divida en seis categorías como las anteriores. Así, con inscripción libre, abierta y gratuita se aceptarán todo tipo de obras: artes plásticas, visuales, videos, performances, happenings, música, producciones literarias, teatro y esculturas, entre otras.

El certamen es organizado por la ONG Bitcoin Argentina con el apoyo de la Fundación Bitcoin Iberoamérica y Labitconf. Además de los tres principales premios, en esta edición se inaugura la modalidad "¡Financiame!", que otorga fondos para la realización de proyectos creativos.

"Uno de los objetivos que tenemos es fortalecer y acompañar el crecimiento de la comunidad en nuestro país y en la región, que cada vez es más grande. La revolución de las tecnologías descentralizadas irrumpió con fuerza también dentro del mundo del arte, con producciones y creaciones que se animan a explorar y poner en juego las oportunidades que brinda tanto bitcoin como blockchain", destaca la directora ejecutiva de la ONG Bitcoin Argentina, Jimena Vallone.

"Este no es un concurso de arte habitual porque desafía a toda persona inquieta -sea o no artista- a expresar de forma creativa y disruptiva esta revolución que marca un cambio social y cultural radical", indica por su parte la artista visual y coordinadora del certamen, Aida Pippo. Y acota: "No hay límites de disciplinas, pueden mezclar lenguajes y herramientas, y pueden inscribirse en forma individual o colectiva. Todos son bienvenidos a la tercera edición del Premio B·Arte".

Los artistas y creadores tienen tiempo hasta el lunes 2 de octubre inclusive para inscribirse a través de la página web. Las obras seleccionadas se exhibirán en la próxima edición de Labitconf, que será desde el 10 hasta el 13 de noviembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La inscripción es libre, abierta y gratuita. Se aceptarán todo tipo de obras: artes plásticas, visuales, videos, performances, happenings, música, producciones literarias, teatro y esculturas, entre otras. Se podrán presentar tanto obras originales como intervenciones sobre otras ya existentes.

Para participar de la modalidad "¡Financiame!", la cual requiere de la presentación de un proyecto creativo, hay tiempo hasta el viernes 1 de septiembre inclusive.

Desde la ONG Bitcoin Argentina indicaron que las obras "deben estar centradas en mostrar la revolución que inauguró Bitcoin y blockchain, los problemas que vienen a resolver, o también enfocarse en el sistema financiero dominante, los modelos de poder y verdad vetustos, la invasión a la privacidad, entre otros disparadores".

"Queremos que los creadores den rienda suelta a su imaginación y pueden expresar en cualquier disciplina artística, desde su perspectiva, su historia, sus ideas, la revolución de bitcoin y blockchain", agregaron desde la organización sin fines de lucro que desde el 2013 promueve y difunde las oportunidades de las tecnologías descentralizadas.

El jurado estará conformado por Rodolfo Andragnes, cofundador y miembro de ONG Bitcoin Argentina, y cofundador de Fundación Bitcoin Iberoamérica; Paula Woscoboinik, artista visual, directora de fotografía y galerista; Matías Mediña, director de Marketing y Comunicación de Labitconf; Diego Gutiérrez Zaldívar, chairman de IOV Labs y cofundador de Fundación Bitcoin Iberoamérica; y Aida Pippo.

Los premios son de 2000 dólares para el primer lugar,1000 para el segundo y 500 para el tercero. Todos serán abonados en bitcoin mediante transferencia a una billetera virtual designada por los artistas y creadores que resulten ganadores.

Con información de Télam