Pity Álvarez confirmó la fecha de su regreso a los escenarios: cuándo toca en el estadio Kempes

Pity Álvarez volvió a confirmar su regreso a los escenarios: tocará el 20 de diciembre en el estadio Mario Kempes de Córdoba. La noticia llega después de los dos shows fallidos en Vélez y el estadio Único de La Plata. "Esta vez es en serio, no estoy mintiendo", aprovechó a decir el exlíder de Intoxicados.

Pity Álvarez regresa a los escenarios en diciembre 2025

El cantante compartió un video en redes sociales donde volvió a confirmar su regreso y señaló: "Ahora sí, después de tantas vueltas, de tanta incertidumbre, se confirma la vuelta del Pity a los escenarios el 20 de diciembre en Córdoba. VUELVE EL REY".

Pity explicó que hubo “unos problemillas” que impidieron que tocara el 5 y el 6 de diciembre en el estadio de Vélez, tal como lo había anunciado en agosto. Y recordó que después se barajó la posibilidad de que tocara en el estadio Único de La Plata sin éxito.

“Cuando ya estábamos casi sin recursos, dije: ‘Si no nos dejan tocar en Capital ni en provincia... ¿por qué no lo hacemos en la mitad del país, no?’ Y se me ocurrió hacerlo en Córdoba", contó. Al tiempo que señaló que se trata de una opción "bastante accesible" para los fanáticos de todo el país.

¿Cómo comprar las entradas para el Pity Álvarez en Córdoba?

Las entradas para el Pity Álvarez el próximo 20 de diciembre en el estadio Kempes saldrán a la venta este martes 18 de noviembre a las 12 hs, a través de la plataforma online enigmatickets. Los clientes de tarjeta Naranja podrán financiarlas en 3 cuotas sin interés al comprarlas a través de Modo. El artista alertó a sus seguidores sobre posibles estafas durante la venta de tickets y recordó intentar adquirirlas solamente mediante la ticketera oficial.