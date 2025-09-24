"En silencio" (2011)

La película “En silencio” (título original Silenced / Do-ga-ni, 2011) es un drama surcoreano que combina la denuncia social con un relato judicial desgarrador. Está basada en hechos reales, y en la novela El Crisol (2009) de Gong Ji-young. La producción sacudió a la opinión pública al mostrar el horror de muchos abusos sistemáticos en una escuela para niños sordos.

La trama gira alrededor de Kang In-ho (interpretado por Gong Yoo), un profesor de arte que acepta un puesto en una escuela destinada a alumnos con discapacidad auditiva. Mientras transcurre su dinámica de profesor comprometido, descubre que existe un sufrimiento silencioso en los pasillos del establecimiento: los estudiantes han sido víctimas de abusos sexuales y físicos por parte de miembros del personal docente y directivos.

Kang In-ho comienza a investigar y denuncia públicamente los delitos, apoyado por la activista de derechos humanos Seo Yoo-jin (interpretada por Jung Yu-mi). En esa lucha tiene que enfrentarse a una poderosa red de encubrimientos, indiferencia institucional y amenazas disfrazadas. El relato generó una respuesta social significativa: tras su estreno, se reabrió el caso real que inspiró la historia y se impulsaron reformas legales en Corea del Sur para proteger a personas con discapacidad ante abusos sexuales.

Reparto de "En silencio"

Gong Yoo como Kang In-ho, el profesor que se convierte en acusador externo.

como Kang In-ho, el profesor que se convierte en acusador externo. Jung Yu-mi como Seo Yoo-jin, activista que colabora en la denuncia.

como Seo Yoo-jin, activista que colabora en la denuncia. Kim Hyeon-soo (o Kim Hyun-soo) en uno de los papeles de los jóvenes afectados.

Completan el elenco Jeong In-seo, Baek Seung-hwan, Chang Kwang, Kim Min-sang, Im Hyeon-seong y Kim Joo-ryoung. La película fue dirigida por Hwang Dong-hyuk, quien también participó en el guion, y contó con producción de Samgeori Pictures y distribución de CJ Entertainment.

Elenco de la película "En silencio".

Dónde ver "En silencio", la película de gran éxito

Para quienes viven en Latinoamérica, “En silencio” está disponible en Netflix, donde se la ofrece con subtítulos al español y doblaje original en coreano. También puede encontrarse en plataformas digitales de renta o compra como Google Play Movies en algunos países.

Para espectadores en otros territorios, conviene revisar los catálogos de servicios locales de streaming, ya que los derechos varían según país.

“En Silencio” no es una película fácil de ver: su temática es dolorosa y expone una violencia sistemática, pero cumple la misión del buen cine de denuncia: sacudir conciencias, provocar diálogo y recordar que a veces el silencio es parte del problema.