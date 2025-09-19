La historia de los Alpes italianos con sello argentino llegó al streaming

Dirigida por Maura Delpero, quien conjuga sus días entre Italia y Argentina, Vermiglio no para de sumar elogios en los festivales donde despliega su trama de época.

Ganadora del Premio del Público en la competencia Internacional de Cine de Locarno (Suiza) y a la Mejor Dirección en el Festival de Cine de Torino (Italia), el filme disponible en streaming ofrece una profunda reflexión sobre la identidad, la memoria y el proceso de reconciliación con el pasado.

Lejos de ser una historia de redención fácil, Vermiglio se postula como una verdadera meditación sobre las decisiones difíciles que enfrentamos al crecer, las huellas que dejamos y el desafío de encontrar un equilibrio entre el pasado y el futuro.

Seleccionada para representar a Italia en los próximos Premios Óscar, la producción bajo la óptica de Delpero duplicó su taquilla en la segunda semana de estreno, escalando posiciones en las listas de las películas más vistas en el país europeo.

"Vermiglio nació de un sueño ligado a mi padre, quien nos dejó una calurosa tarde de verano. Antes de cerrarlos para siempre, nos miró con los ojos abiertos y asombrados de un niño. Había oído antes que, al crecer, uno vuelve a ser un niño pequeño, pero no sabía que esas dos edades pudieran fundirse en un solo rostro", confesó la directora italiana en diálogo con el periódico Corriere Fiorentino.

¿De qué se trata Vermiglio?

Vermiglio cuenta la historia de una familia que vive en un pequeño pueblo en el norte de Italia. En un entorno aislado y marcado por la imponente belleza de los Alpes, los personajes luchan por reconciliar sus pasados con sus realidades actuales.

Laura, la protagonista, es una joven que regresa a este rincón de la región de Trentino para encargarse de la casa familiar tras la muerte de su madre.

"Vermiglio es un pequeño pueblo del Valle del Sol. Cuando decidí rodar allí, me dejé llevar por mi predilección por los espacios cerrados. Esto me permitió transformar esta pequeña comunidad en una especie de caso de estudio, trabajar sobre la guerra manteniéndola fuera de la pantalla y mostrar cómo una comunidad, y otra dentro de ella, es decir, la familia, pueden verse afectadas por un acontecimiento privado", repasó Delpero.

Con énfasis en la relación que Laura establece con los recuerdos de su madre y la tierra que la vio crecer, el filme explora las vivencias de infancia y los fantasmas del pasado que parecían olvidados.

"Hay una ternura áspera y terrenal en la imagen y un parentesco con otros ejemplos recientes del cine popular italiano… Delpero opta por un realismo sin adornos en lugar del abandono pagano", destacó The Guardian en su columna de críticas cinematográficas.

Ficha técnica de Vermiglio