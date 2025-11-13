Final explicado de "La favorita", la película de gran éxito

"La Favorita" (2018).

La película La Favorita, dirigida por el griego Yorgos Lanthimos y estrenada en 2018, es una de las obras más aclamadas del cine contemporáneo. Con un tono ácido, humor negro y una estética barroca impecable, la historia ofrece una mirada cínica sobre la ambición, la lealtad y el poder femenino dentro de la corte británica del siglo XVIII.

La historia se sitúa en la Inglaterra de la reina Ana (interpretada por Olivia Colman), una monarca frágil, enferma y emocionalmente inestable. A su lado gobierna, en la práctica, Lady Sarah Churchill (Rachel Weisz), su consejera y amante, quien maneja los asuntos de Estado mientras protege, y controla, a la reina. La llegada de una joven sirvienta caída en desgracia, Abigail Hill (Emma Stone), altera por completo el equilibrio de poder. Astuta y dispuesta a todo, Abigail comienza a escalar posiciones dentro del palacio hasta convertirse en una nueva favorita de la reina, desatando una feroz lucha de manipulación y traiciones.

El final de "La Favorita" y su significado

A medida que la rivalidad entre Sarah y Abigail crece, la película muestra cómo el afecto, el deseo y el poder se mezclan peligrosamente. Ambas mujeres usan la fragilidad emocional de la reina para sus propios fines, mientras Lanthimos retrata, con ironía y crueldad, los caprichos de una monarca rodeada de aduladores.

En el desenlace, Abigail logra su objetivo: Sarah es exiliada y la joven se convierte en la confidente oficial de la reina. Sin embargo, la aparente victoria se revela como una condena. La reina, cada vez más enferma, la trata con frialdad y humillación, reduciendo a Abigail a una servidumbre disfrazada de privilegio. En la última escena, ambas aparecen en una imagen simbólica: la reina apoya su mano sobre la cabeza de Abigail mientras se superponen imágenes de conejos, representaciones de los hijos muertos de la monarca. La sensación final es asfixiante: nadie gana realmente en este juego de poder.

Póster de "La Favorita", película de Yorgos Lanthimos.

Reflexiones sobre el final de "La Favorita"

El poder corrompe: quienes lo buscan terminan prisioneros de él.

quienes lo buscan terminan prisioneros de él. La manipulación como herramienta política y emocional.

El deseo femenino, lejos de la pasividad, aparece como fuerza destructiva y liberadora.

La fragilidad del afecto: en la corte, amar es una forma de dominar.

en la corte, amar es una forma de dominar. Lanthimos plantea que, en un sistema jerárquico, incluso las victorias son formas de derrota.

Una obra visualmente deslumbrante y moralmente incómoda, La Favorita confirma a Yorgos Lanthimos como un director capaz de desnudar las miserias del poder con una mirada tan elegante como cruel.