Final explicado de "Destino final 6", la película de gran éxito

Explosión de la torre Skyview. Escena de "Destino final 6: lazos de sangre".

Destino final 6: lazos de sangre (2025) retoma la clásica premisa de la franquicia: un desastre evitado, premoniciones, y la implacable persecución de la muerte hacia quienes, de alguna manera, "no debieron vivir". La protagonista es Stefani Reyes, estudiante universitaria que tiene sueños recurrentes sobre un colapso en la torre Skyview de 1969 presenciado por su abuela Iris. En aquel entonces, Iris logró salvar a muchas personas tras tener una visión del desastre.

Trama de "Destino final 6"

A lo largo de la película mueren varios miembros de la familia de Iris: su hijo Howard, su nieta Julia, luego Erik, Bobby y otros. Se establece una regla nueva: solo los parientes de sangre directa de Iris son objetivos. Esto les permite pensar que Erik, por no ser hijo biológico de Howard estaría seguro, pero igual es asesinado al intentar burlar la muerte. Además, Stefani descubre que su abuela Iris advirtió que tras escapar del desastre, la muerte no solo perseguiría a los sobrevivientes, sino también a sus descendientes. De allí el título "líneas de sangre".

Siendo ya una persona mayor, Iris decide dejar de evadir su destino final: ella que está enferma de cáncer, permite su propia muerte en público para que los demás crean en lo que predice. Stefani y su familia intentan múltiples estrategias para escapar de la “lista” de muerte: enfrentamientos con accidentes, huir, esconderse en una cabaña fortificada, incluso intentar que uno muera clínicamente y sea revivido (una táctica usada antes en la saga).

Elenco de "Destino final 6: lazos de sangre".

¿Qué significa el final de "Destino final 6"?

En el tramo final, Stefani parece lograr engañar a la muerte: su madre Darlene muere, ella casi se ahoga (su cinturón de seguridad se atasca tras un choque), pierde conciencia, pero Charlie (su hermano) la revive con CPR. Esa resurrección parecía cumplir la condición para evitar el destino.

Pero el giro final revela que no importó: Stefani nunca murió clínicamente (su corazón no se detuvo), por lo que la "victoria" era solo aparente. Poco después, un tren descarrila, y troncos que transportaba la locomotora terminan cayendo sobre Stefani y Charlie, matándolos a ambos.

El desenlace refuerza un mensaje macabro pero coherente con la saga: no importa cuántos trucos o maniobras se intenten, la muerte finalmente tendrá su turno. La idea de “trampa” mediante muerte clínica o sacrificio de otro ya no bastan si uno no cumple exactamente las condiciones, y aunque parezca cumplirlas, puede haber una regla más alta, una que no se violenta.

Además, esta sexta película expande el universo de Destino Final al ligar todas las entregas previas a un mismo origen: la torre Skyview, Iris, el concepto de sangre y herederos. Así, no solo mueren quienes escaparon al desastre original, sino también sus descendientes (personas que nunca debieron existir, según las reglas de la premonición).

El sacrificio de Iris: permitir que la muerte la alcance visiblemente para convencer a los demás, lleva intrínseca la responsabilidad, los secretos de linaje (como el hecho de que Erik no sea hijo biológico), el abandono, el intentar proteger a los seres queridos pero al final enfrentarse a un destino que no se negocia.