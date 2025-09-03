Dónde ver online "El Conjuro 4: últimos ritos": en qué plataforma de streaming transmiten la película

El Conjuro 4: últimos ritos

La esperada película: “El Conjuro 4: últimos ritos”, marca el regreso de los investigadores paranormales más famosos del cine, Ed y Lorraine Warren. Esta entrega se anuncia como el cierre definitivo de la saga del universo creado por James Wan. Sin embargo, la pregunta que muchos fanáticos se hacen es: ¿dónde puede verse y cuándo estará disponible en plataformas de streaming?

Por ahora, la respuesta es clara: solo puede disfrutarse en cines. Warner Bros. decidió apostar primero por un lanzamiento exclusivo en salas, como parte de la estrategia tradicional para aprovechar al máximo la taquilla a nivel mundial. De este modo, quienes quieran vivir la experiencia completa de sustos, exorcismos y tensión deben acercarse a las salas de cine durante las próximas semanas.

¿Cuándo llega "El Conjuro 4: últimos ritos" al streaming?

Siguiendo la política habitual de estrenos de Warner, se espera que aproximadamente 45 días después del estreno en cines, la película llegue a la modalidad de video bajo demanda premium. Esto significa que podrá alquilarse o comprarse de forma digital en algunas plataformas como Apple TV, Google Play o Prime Video, pero todavía sin formar parte de ningún servicio de suscripción.

Bathsheba Sherman, demonio de la saga El Conjuro

La gran duda se centra en cuándo “El Conjuro 4” se sumará al catálogo de alguna plataforma de streaming. Si observamos los antecedentes de la franquicia, todo indica que el destino será HBO Max, donde han sido lanzadas la mayoría de las películas de terror producidas por Warner y del propio universo El Conjuro. Aunque no hay fecha oficial confirmada, la ventana habitual apunta a que podría incorporarse al catálogo tres o cuatro meses después (entre 90 y 120 días) de su paso por cines, es decir, entre finales de 2025 y febrero de 2026.

¿Dónde ver la saga de El Conjuro?

Para quienes quieran ponerse al día o disfrutar de alguna película de la saga, es importante recordar que las anteriores entregas ya están disponibles en HBO Max en gran parte de América Latina y Estados Unidos, mientras que en otras regiones —como Reino Unido o España— algunas pueden encontrarse en Netflix, Prime Video o servicios de alquiler digital.

Quienes deseen ser los primeros en conocer el desenlace de los Warren deberán asistir a verla en la gran pantalla. Pero, para los más pacientes podrán esperar unas semanas para verla en casa, primero en alquiler digital y luego en una plataforma digital.