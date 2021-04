El actor Paul Ritter murió a los 54 años, víctima de un tumor cerebral.

El actor británico Paul Ritter, conocido por la veterana sitcom Friday Night Dinner y por la aclamada miniserie Chernobyl, ha fallecido a los 54 años, víctima de un tumor cerebral. Con una larga experiencia en televisión, cine y teatro, entre sus trabajos más reconocidos en la gran pantalla están títulos como Quantum of Solace o Harry Potter y el misterio del príncipe.

Según informa Deadline, el deceso del intérprete fue confirmado por su representante. "Con gran tristeza, confirmamos que Paul Ritter murió en la noche de ayer (5 de abril). Falleció en paz, en su casa, al lado de su esposa Polly y sus hijos Frank y Noah. Tenía 54 años y padecía de un tumor en el cerebro. Fue un actor lleno de talento que interpretó una gran variedad de papeles en las tablas y delante de las cámaras con una habilidad excepcional", declaró al medio estadounidense.

"Estamos profundamente consternados desde que supimos de su muerte. Era un hombre brillante, amable y lleno de talento. Era muy querido por todos aquellos que tuvieron la suerte de conocerle y de trabajar con él. Siempre será parte de nuestra familia", comentaron en un comunicado Big Talk, productores de Friday Night Dinner y Robert Popper, creador de la ficción, añadiendo que realizarán "una donación al Fondo de Impacto del Old Vic", tal y como quería el intérprete.

La carrera de Paul Ritter

Su trabajo más conocido es el de Martin Goodman en la sitcom Friday Night Dinner, serie que protagonizó entre 2011 y 2020, apareciendo en sus seis temporadas y 37 episodios. No obstante, su papel más alabado a nivel internacional es el de Anatoli Diátlov, ingeniero jefe adjunto de la central nuclear de Chernobyl en la ficción de HBO.

Entre sus primeros trabajos estuvo el participar en la icónica ficción Policía de barrio, en 1992. En 2007, participó en series como Caso cerrado, Instinct o City Lights. Destacó su ciclo de obras de Shakespeare de la BBC, participando en Enrique IV: Parte II. Entre sus trabajos para la pequeña pantalla, destacan Grandes esperanzas, Vera, El círculo Bletchley, Historias probables de Neil Gaiman, No Offence, Cold Feet y Belgravia.

Fue nominado al Premio Olivier, el más prestigioso del teatro británico, en 2006 por su papel de Otis Gardiner en Coram Boy, obra de Helen Edmundson. Tres años después, optó al Tony por su papel en Las conquistas de Norman, de Alan Ayckbourn. En 2013, se metió en la piel de John Major, el exprimer ministro británico, en la obra The Audience de Peter Morgan, inspiración de la aplaudida The Crown de Netflix.

En cine, destacó en películas como The Libertine, Hannibal, el origen del mal, Nowhere Boy, La legión del águila, Suite francesa y The Lifehouse Golem,