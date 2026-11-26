El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, y los directores Anthony y Joe Russo revelaron uno de los momentos más dramáticos del rodaje de la película Avengers: Doomsday, que tuvo como protagonista al actor Patrick Stewart en su última aparición en pantalla grande tras su muerte en octubre.
En una entrevista con Entertainment Weekly, Feige habló sobre el último día de Patrick Stewart en el set de rodaje y afirmó: "Se puso de pie y pronunció un discurso ante el equipo de rodaje". Y agregó: "No sabíamos con certeza si sería su último día de rodaje, pero él, de algún modo, nos dio a entender que creía que así era".
En Avengers: Doomsday, Patrick Stewart vuelve a interpretar a Charles Xavier -su icónico personaje de la saga X-Men- por novena y última vez. Según señala dicha publicación, a Stewart se le había ofrecido un papel en la secuela -Avengers: Secret Wars (cuyo estreno está previsto para el 2027)- pero él declinó la oferta: "Todos teníamos presente la posibilidad de que quizás no volviéramos a verlo nunca más en un set de rodaje", sostuvo Anthony, remarcando que el ambiente fue "muy emotivo".
"Era evidente que estaba atravesando dificultades de salud, y aun así se esforzó al máximo para ofrecer una gran interpretación y una presencia notable -tanto para nosotros, como directores, como para el resto del reparto y el equipo técnico-. Se notaba que no era simplemente el esfuerzo habitual de un actor que llega al set y aporta su experiencia y talento; era alguien que, a pesar de enfrentarse a un desafío de salud sumamente complejo, decidió estar presente y cumplir con su labor. El hecho de que lograra sobreponerse a todo para ofrecer esa interpretación -y la experiencia que nos brindó a todos nosotros como colaboradores- hizo que todo fuera profundamente emotivo", agregó el director que vuelve a Avengers.
De qué murió Patrick Stewart y cómo es su participación en Avengers: Doomsday
Patrick Stewart murió el 29 de octubre, tras una breve lucha contra el alzhéimer y la demencia con cuerpos de Lewy. Según deslizaron a EW, tanto Kevin Feige como los Russo están preparando un homenaje al actor en la próxima película. "Hace tiempo que terminamos el rodaje, y él hizo un trabajo increíble para nosotros. Ahora estamos viendo cómo podemos preparar algo que honre y respete a nuestro amigo", indicaron.
"En muchos sentidos, Xavier es la conciencia de la película. Tiene una escena preciosa con Ian McKellen -quien es su mejor amigo en el filme-; es una escena muy emotiva sobre el perdón que, a mi parecer, cobra un significado especial tras su fallecimiento", adelantó Joe Russo sobre la escena de Patrick Stewart en Avengers: Doomsday, que en Argentina se estrena el 17 de diciembre.