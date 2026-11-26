El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, y los directores Anthony y Joe Russo revelaron uno de los momentos más dramáticos del rodaje de la película Avengers: Doomsday, que tuvo como protagonista al actor Patrick Stewart en su última aparición en pantalla grande tras su muerte en octubre.

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En una entrevista con Entertainment Weekly, Feige habló sobre el último día de Patrick Stewart en el set de rodaje y afirmó: "Se puso de pie y pronunció un discurso ante el equipo de rodaje". Y agregó: "No sabíamos con certeza si sería su último día de rodaje, pero él, de algún modo, nos dio a entender que creía que así era".

En Avengers: Doomsday, Patrick Stewart vuelve a interpretar a Charles Xavier -su icónico personaje de la saga X-Men- por novena y última vez. Según señala dicha publicación, a Stewart se le había ofrecido un papel en la secuela -Avengers: Secret Wars (cuyo estreno está previsto para el 2027)- pero él declinó la oferta: "Todos teníamos presente la posibilidad de que quizás no volviéramos a verlo nunca más en un set de rodaje", sostuvo Anthony, remarcando que el ambiente fue "muy emotivo".

"Era evidente que estaba atravesando dificultades de salud, y aun así se esforzó al máximo para ofrecer una gran interpretación y una presencia notable -tanto para nosotros, como directores, como para el resto del reparto y el equipo técnico-. Se notaba que no era simplemente el esfuerzo habitual de un actor que llega al set y aporta su experiencia y talento; era alguien que, a pesar de enfrentarse a un desafío de salud sumamente complejo, decidió estar presente y cumplir con su labor. El hecho de que lograra sobreponerse a todo para ofrecer esa interpretación -y la experiencia que nos brindó a todos nosotros como colaboradores- hizo que todo fuera profundamente emotivo", agregó el director que vuelve a Avengers.

De qué murió Patrick Stewart y cómo es su participación en Avengers: Doomsday

Patrick Stewart murió el 29 de octubre, tras una breve lucha contra el alzhéimer y la demencia con cuerpos de Lewy. Según deslizaron a EW, tanto Kevin Feige como los Russo están preparando un homenaje al actor en la próxima película. "Hace tiempo que terminamos el rodaje, y él hizo un trabajo increíble para nosotros. Ahora estamos viendo cómo podemos preparar algo que honre y respete a nuestro amigo", indicaron.

"En muchos sentidos, Xavier es la conciencia de la película. Tiene una escena preciosa con Ian McKellen -quien es su mejor amigo en el filme-; es una escena muy emotiva sobre el perdón que, a mi parecer, cobra un significado especial tras su fallecimiento", adelantó Joe Russo sobre la escena de Patrick Stewart en Avengers: Doomsday, que en Argentina se estrena el 17 de diciembre.