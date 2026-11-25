El infierno, el diablo y la posibilidad de redención son algunos de los temas que atraviesan What Dreams May Come (1998), la película protagonizada por Robin Williams que vuelve a despertar interés tras la publicación de los diarios personales del papa Francisco. El largometraje dirigido por Vincent Ward propone una representación visual y espiritual del más allá que encuentra un punto de contacto con algunas de las experiencias que Jorge Bergoglio dejó escritas en sus anotaciones íntimas.

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La película, conocida en español como Más allá de los sueños, tiene como protagonista a Chris Nielsen (Williams), un hombre que muere en un accidente automovilístico y descubre un cielo construido a partir de sus propios recuerdos, deseos e imaginación. Sin embargo, su tranquilidad se rompe cuando descubre que su esposa Annie (Annabella Sciorra) se encuentra en el infierno después de quitarse la vida. Decidido a reencontrarse con ella, Chris emprende un viaje hacia ese territorio, pese a las advertencias sobre los peligros que implica.

¿Cómo es el infierno que muestra la película de Robin Williams?

Lejos de la imagen tradicional de un inframundo dominado exclusivamente por el fuego, las llamas y los demonios, What Dreams May Come construye un escenario mucho más perturbador: un espacio oscuro, desolador y opresivo, en el que las almas quedan atrapadas en su propio sufrimiento. El infierno también aparece como una manifestación de la desesperación, la culpa y la imposibilidad de escapar de los propios pensamientos.

La película plantea, además, una pregunta central: ¿puede el amor llegar hasta los lugares más oscuros para rescatar a alguien? En ese sentido, el recorrido de Chris funciona como una historia de sacrificio, esperanza y redención.

La actualidad de la película encuentra un punto de conexión con El diario personal del papa Francisco, que se conseguirá en Argentina a partir del 1 de diciembre en español, a partir de las anotaciones de Jorge Bergoglio recopiladas y presentadas por el cardenal Víctor Manuel Fernández. En sus escritos, el pontífice argentino aseguró haber visto al diablo en tres oportunidades. Dos de esas experiencias ocurrieron cuando era arzobispo de Buenos Aires y otra durante su etapa en el Vaticano. También dejó una anotación particularmente inquietante, fechada el 7 de junio de 2018, en la que escribió: "Anoche vi la entrada del infierno".

La conexión con la película no implica que ambas experiencias describan el mismo fenómeno ni que el cine reproduzca las vivencias del pontífice. Sin embargo, comparten una preocupación espiritual: la existencia del mal, el sufrimiento humano y la posibilidad de encontrar una salida frente a la oscuridad. Mientras Francisco recurrió en sus anotaciones a la oración y al rosario para afrontar aquello que interpretaba como manifestaciones del demonio, el personaje de Williams atraviesa el infierno impulsado por el amor hacia su esposa.

¿Dónde ver What Dreams May Come en Argentina?

La película de 1998 se encuentra disponible para alquilar o comprar en tiendas digitales como Apple TV y Google Play. También está disponible en el catálogo de la plataforma de streaming Amazon Prime Video.