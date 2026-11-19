Hasta hoy muchos pensaban que el regreso de Robert Downey Jr a Marvel fue una medida apurada tras la salida de Jonathan Majors y la película trunca Avengers: The Kang Dynasty. Sin embargo, Kevin Feige confirmó que los planes para reintroducir al actor que hizo Iron Man en el MCU habían comenzado antes de que la compañía tuviera que hacer un cambio en su siguiente película de Avengers. La explicación del presidente de Marvel Studios sobre la elección de Downey Jr que pone fin a las teorías de los fans.

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En una entrevista con Empire, Kevin Feige reveló que la idea de incorporar a Doctor Doom, histórico villano de Los 4 Fantásticos- ya estaba en los planes de Marvel antes de que el arresto de Jonathan Majors, el actor que hizo de Kang, modificara el cronograma de filmes de Avengers. “La gente cree que hubo una relación de causa y efecto en torno a los problemas de Jonathan, y eso, sin duda, aceleró algunas cosas, pero la perdición (Doom) de todo ello ya estaba muy avanzada antes de eso", sostuvo Feige.

En principio, Marvel había anunciado en la Comic-Con de San Diego de 2022 que la película Avengers: The Kang Dynasty iba a ser una de las películas que cerrarían el Multiverso. Hasta ese momento, Majors era el actor elegido para ser la principal amenaza de los Avengers. Y Doom recién iba a ser presentado como un antagonista aún mayor en las escenas postcréditos de dicho filme, que no llegó a ver la luz.

Jonathan Majors como Kang, el conquistador.

“Quantumania no tuvo la acogida que nos habría gustado. Hay muchos elementos de la película de los que nos sentimos orgullosos; la interpretación de Kang es uno de ellos. Pero, ya en aquel momento, estábamos realizando cambios en The Kang Dynasty", agregó el presidente de Marvel. Al arresto de Majors por agresión, se supo que Avengers: Doomsday iba a sustituir a la entonces siguiente película de los superhéroes y que además del regreso de los directores Anthony y Joe Russo, el actor Robert Downey Jr iba a dar vida a Doctor Doom.

Cuándo se estrena Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday se estrena en los cines argentinos el jueves 18 de diciembre, con un preestreno en salas seleccionadas los días martes 16 y miércoles 17, y posteriormente tendrá su estreno en la plataforma Disney+.