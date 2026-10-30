No es X-Men: la película de acción de Patrick Stewart que está en Apple TV y es ideal para ver el fin de semana

La muerte de Patrick Stewart, a los 86 años, invita a recuperar algunos de los trabajos menos habituales de su extensa trayectoria. Uno de ellos es Green Room (2015), un thriller de terror dirigido por Jeremy Saulnier en el que el actor británico se alejó de sus personajes más conocidos para interpretar a un violento líder neonazi. La película, protagonizada también por Anton Yelchin e Imogen Poots, se convirtió en uno de los títulos destacados del cine independiente de terror de la década pasada.

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La historia sigue a The Ain't Rights, una banda de punk rock que atraviesa dificultades económicas y acepta tocar en un bar aislado en los bosques de Oregón, Estados Unidos. Lo que parece una presentación más termina convirtiéndose en una pesadilla cuando los músicos descubren un asesinato en el sector reservado para los artistas. Después de presenciar el crimen, quedan atrapados en el lugar y deben encontrar la manera de escapar de un grupo de skinheads que busca eliminar a todos los testigos.

En ese escenario aparece Darcy Banker, el personaje interpretado por Patrick Stewart. Se trata del propietario del establecimiento y líder de la organización neonazi que controla el lugar. A diferencia de los villanos caricaturescos, Darcy se caracteriza por su comportamiento frío, calculador y pragmático. Su apariencia serena contrasta con la brutalidad de las decisiones que toma para proteger sus intereses. El papel significó una interpretación muy diferente de los personajes que habían convertido a Stewart en una figura popular, especialmente el capitán Jean-Luc Picard de Star Trek y el profesor Charles Xavier de X-Men.

Cómo es Green Room, la película de acción protagonizada por Patrick Stewart.

El elenco también incluye a Imogen Poots, como Amber; Alia Shawkat, como Sam; Joe Cole, como Reece; Callum Turner, como Tiger; Macon Blair, como Gabe; y Mark Webber, como Daniel. Anton Yelchin, fallecido en 2016, interpreta a Pat, el bajista de la banda y uno de los personajes centrales de la historia.

¿Qué dijo la crítica sobre Green Room?

La recepción crítica fue mayoritariamente favorable. En Rotten Tomatoes, la película registra un 90% de aprobación de la crítica, con una puntuación promedio de 7,7 sobre 10. Entre las reseñas destacadas, The Guardian valoró especialmente la tensión narrativa y el trabajo de Stewart, mientras que Time Out le otorgó cuatro estrellas sobre cinco y destacó su capacidad para construir un thriller intenso a partir de un escenario acotado. Actualmente, la película Green Room está disponible en el catálogo de la plataforma de streaming Apple TV.