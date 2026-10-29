Murió Patrick Stewart, estrella de Star Trek y X-Men, a los 86 años

Murió Patrick Stewart a sus 86 años, luego de una larga batalla contra el Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy. El actor de Star Trek: La Nueva Generación y X-Men falleció en su hogar de Los Angeles. La noticia fue comunicada por su representante.

{{{htmlAmp}}}

"Anunciamos con profunda tristeza el fallecimiento de Sir Patrick Stewart ayer en su casa de Los Ángeles, al cuidado amoroso de su amada esposa Sunny, tras una breve y conmovedora lucha contra la enfermedad de Alzheimer y la demencia por cuerpos de Lewy. Estuvo rodeado del cariño de familiares y amigos, acompañado de música en vivo, oraciones, lágrimas, risas y la profunda emoción que solo él podía inspirar tras una vida dedicada a todos nosotros. Siempre recordaremos con cariño la serenidad y la reflexión de su rostro, un recordatorio perdurable de su gracia inquebrantable", reza el comunicado.

El actor falleció en su hogar de Los Angeles

Qué es la demencia con cuerpos de Lewy

La demencia con cuerpos de Lewy (DCL) es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que se caracteriza por la acumulación anormal de una proteína llamada alfa-sinucleína en el cerebro. Cuando estas patologías se combinan o coexisten con el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, un fenómeno relativamente frecuente en patologías neurodegenerativas avanzadas, se genera una superposición compleja de síntomas donde el deterioro cognitivo global, la pérdida progresiva de la memoria a corto plazo y la desorientación típicas del Alzheimer se acentúan con rapidez.

A diferencia de otras formas de demencia, el cuadro clínico de los cuerpos de Lewy se distingue por tres rasgos fundamentales: fluctuaciones marcadas en el estado de alerta y la atención diaria, alucinaciones visuales recurrentes y detalladas, y un trastorno del comportamiento del sueño REM, donde la persona actúa físicamente sus sueños durante la noche. A esto se le suman síntomas motores parkinsonianos, tales como rigidez muscular, lentitud en los movimientos, temblores en reposo y fallas en el equilibrio que incrementan sustancialmente el riesgo de caídas.