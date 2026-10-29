"Falleció en paz": dolor por la muerte de una famosa actriz a los 85 años

Una famosa actriz de Hollywood murió a los 85 años por insuficiencia cardíaca a tan solo tres meses de la muerte de su esposo.

La actriz alemana que alcanzó la fama internacional con la película A Shot in the Dark, Elke Sommer, murió el miércoles 28 de octubre a los 85 años en su residencia de Bel-Air, en Los Ángeles, apenas tres meses después de la muerte de su esposo, Wolf Walther.

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Según informó el medio The Hollywood Reporter, su hijastro Sebastian Walther confirmó que la actriz murió por insuficiencia cardíaca y señaló: “Elke falleció en paz alrededor de las 10 de la noche. Ahora por fin puede volver a estar con su amado esposo”.

La pérdida de su marido le afectó intensamente a la actriz. Según los informes de ese entonces, Walther murió de cáncer en julio de 2026, a los 77 años. De acuerdo con The Independent, su amigo fotógrafo Erwin Schneider contó que la actriz no podía imaginar una vida sin su esposo.

Quién era Elke Sommer

En sus inicios, Elke Sommer participó en un concurso de belleza en Viareggio y su imagen llamó la atención del mundo del cine. Asimismo, el director y productor Vittorio De Sica contribuyó a impulsar sus primeros pasos en la actuación. Así comenzó una carrera internacional que la llevó de las producciones europeas a Hollywood.

Elke Sommer murió el miércoles 28 de octubre a los 85 años.

Su reconocimiento internacional llegó con The Prize, 1963, película protagonizada por Paul Newman por la que obtuvo el Globo de Oro a la actriz revelación. Un año después participó en A Shot in the Dark, 1964, junto a Peter Sellers, en la que interpretó a Maria Gambrelli, uno de los personajes recordados de la comedia vinculada a la saga de La Pantera Rosa.

Además del cine, Sommer desarrolló una carrera teatral y participó en producciones televisivas. Con el paso de los años, amplió su actividad artística hacia la pintura, una pasión que creció durante décadas y que llegó a ocupar un lugar central en su vida profesional.