Murió Juan Marcelo, cantante del dúo Juan y Juan que dejó su huella en las telenovelas argentinas

El cantante, compositor y productor musical Juan Marcelo, cuyo nombre real era Enrique Raúl de Jesús, murió y dejó una trayectoria ligada a la música popular argentina y a algunas de las telenovelas más recordadas de la televisión nacional. La Asociación Argentina de Actores confirmó la noticia con una despedida al artista.

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Nacido en 1944 en San Martín, provincia de Buenos Aires, Juan Marcelo alcanzó una gran popularidad como integrante del dúo Juan y Juan, que formó junto a Juan Eduardo. La dupla se convirtió en un fenómeno musical con temas como Balada para un gordo, Bailando en una pata, Un día de calor, Hay que alegrar al corazón y Ahora que soy libre, canciones que marcaron una época de la música popular argentina.

Un nombre marcado por las telenovelas

Tras esa etapa, continuó su recorrido artístico como solista y consolidó una carrera que abarcó la composición, la interpretación y la producción musical. Uno de los aspectos más destacados de su trayectoria fue su vínculo con la ficción televisiva, donde sus composiciones acompañaron historias de amor y personajes que quedaron en el recuerdo de varias generaciones.

Su colaboración con el autor y guionista Alberto Migré tuvo un momento destacado en Rolando Rivas, taxista, la exitosa telenovela protagonizada por Claudio García Satur y Soledad Silveyra. Allí, su música contribuyó a construir la atmósfera romántica de la historia, especialmente a través de Yo te quiero, nos queremos, también conocida como Vivir enamorados. Su trabajo musical también formó parte de otras producciones televisivas, entre ellas Mi hombre sin noche, Dos a quererse y Piel naranja.

En Amo y señor, protagonizada por Arnaldo André y Luisa Kuliok, Juan Marcelo compuso e interpretó la canción Eso me pasa por volar. Además, tuvo una participación actoral en la novela, donde interpretó al personaje de Adrián. Otro de sus trabajos destacados fue Mi libertad, no, tema que compuso e interpretó para la presentación de El infiel. La canción alcanzó reconocimiento por su comienzo, El amor es así, una frase que quedó vinculada con aquella producción.

Juan Marcelo también desarrolló una trayectoria en la pantalla grande. Junto a Juan Eduardo participó en El profesor patagónico, película de Fernando Ayala protagonizada por Luis Sandrini. Su recorrido cinematográfico incluyó, además, Ritmo a todo color, dirigida por Máximo Berrondo, y Cosa de locos, de Enrique Dawi.