Arte argentino y otras 20 intervenciones artísticas toman las calles de París

(Por Mercedes Ezquiaga) "Una mega interferencia artística en el espacio público", así definió la galerista Florencia Giordana la presencia de arte argentino en el marco de la feria Paris+ par Art Basel que arranca mañana en la capital francesa y que tomará las calles de la ciudad con intervenciones monumentales, incluida la de la rosarina Graciela Sacco, que ya empapela sesenta metros de largo del Jardín de las Tullerías, lindante al icónico Museo del Louvre.

Está anunciada lluvia para toda la semana en París, y al mal clima se suma el ánimo caldeado por las protestas de diferentes sectores y el reciente paro en los transportes públicos, además de la crisis en la distribución del combustible, que aún no encuentra solución y amenaza con prolongarse. Tal vez no sea el marco ideal para el debut en territorio galo de la primera edición de la feria Paris+, un avance casi monopólico de Basel que ya tiene sedes en Basilea, Miami y Hong Kong, que ahora suma París a su raid anual de ferias, no sin antes haber desplazado de su lugar tradicional -en el Grand Palais Ephémère- a la feria Fiac, cuyo futuro es incierto luego del desembarco de los suizos.

En enero pasado, cuando se conoció la llegada de Basel a París por un contrato de siete años -hasta 2028-, la empresa RX France -que organiza Fiac- se expresó públicamente en lo que consideró un "procedimiento precipitado y erróneo" el haber otorgado el mes de octubre al grupo MCH (organizador de Art Basel) "transfiriendo así a este último la actividad desarrollada por FIAC en París desde hace 47 años". "Tuvo el efecto de una bomba en el mercado del arte francés", decía un artículo de The Art Newspaper, publicación con sede en varios países. La RMN-Grand Palais (Reunión de Museos Nacionales-Grand Palais) es quien alquila el edificio y optó por otorgarle a la suiza Basel la codiciada sede en el mes de octubre para una feria de arte contemporáneo. RX France es también organizadora de la feria Paris Photo -dedicada exclusivamente a la fotografía- que tendrá lugar en noviembre próximo, y que continúa en su sede habitual, también hasta 2028.

En este contexto y con este horizonte de por medio, nada parece tan adecuado como el grito desesperado que sale de las bocas de Graciela Sacco (1956-2017), la artista rosarina seleccionada por la feria Paris+ para empapelar las Tullerías, como parte de su programa público "Sites", que se expande por las calles de la ciudad a cielo abierto.

A lo largo de 60 metros del Jardín de las Tullerías, lindante con el Museo del Louvre, se pueden ver más de 800 imágenes de la emblemática obra "Bocanada", realizada por primera vez en 1993.

La pieza propone interferir en el paisaje urbano, interviniendo carteles de propaganda política y otras formas de publicidad, con imágenes que representan primeros planos de bocas abiertas. Estas provocativas imágenes tienen un fuerte significado político y social. Para la artista, se refieren a los problemas del hambre y la hambruna, pero también, de manera más general, a las expresiones de una necesidad apremiante o a la incapacidad de comunicar pensamientos o deseos.

En paralelo a la feria que tendrá epicentro en el Grand Palais Éphémère, la sección "Sites" propone veinte intervenciones monumentales en el espacio público de toda la ciudad, a la que aplicó la galería argentina Rolf Art, representante de la obra de Sacco. Se suman los escenarios más emblemáticos de la ciudad, que incluye también la Place Vendôme, el Musée national Eugène-Delacroix y la Chapelle des Petits-Augustins des Beaux-Arts de Paris.

"Es un proyecto mega, pensado como una interferencia urbana, con las bocas de Graciela Sacco en el Jardín de las Tullerías. Ni más ni menos que 800 afiches que pegamos alrededor de todo el Jardín, inmenso, espectacular, con esta obra Bocanada de 1993 que Sacco realizó como un gesto de denuncia cuando los comedores públicos estaban cerrando. La obra es el hambre, el miedo, un grito, pero también, un trabajo que, creo, post pandemia se resignificó desde que tuvimos nuestras bocas vedadas con barbijos", contó a Télam Florencia Giordana Braun.

La creación de Graciela Sacco se despliega a través de unos 60 metros de largo, empapelados con estas bocas: catorce afiches diferentes (aunque similares) y alrededor de 60 impresiones de cada uno que se ven en este extenso muro de tres metros de alto, una empalizada dentro del Jardín.

"Bocanada" formará parte de un conjunto de obras que tomarán por asalto el espacio público y que incluye también trabajos del venezolano Carlos Cruz-Diez (por la Galleria Continua), de Alicja Kwade, cuya obra se vio en el Rooftop del MET ( galerie kamel mennour) y de otra argentina, la escultora Alicia Penalba (1913-1982), quien se radicó en Francia, cuya obra será presentada por la galería A&R Fleury.

La singularidad de Graciela Sacco fue la crítica permanente y la búsqueda de nuevas técnicas que le permitieran profundizar un lenguaje artístico personal. En 1992, fue la primera artista en utilizar la heliografía para imprimir imágenes sobre superficies como cucharas, valijas o zapatos, resignificando los objetos cotidianos. Una de sus obras más significativas producidas con esta técnica es "Victoria", una gran empalizada compuesta por varillas de maderas encontradas en la calle, en las que imprimió la foto periodística de una manifestación del Mayo Francés, y que presentó en la Bienal de San Pablo de 1996, de la serie Cuerpo a cuerpo.

Las obras de Sacco ocupan una posición prominente dentro de la escena del arte contemporáneo mundial. Ha representado a la Argentina en diversas bienales internacionales incluyendo Shanghai (2004), Venecia (2001), La Habana (1997 y 2000), Mercosur (1997) y San Pablo (1996), mientras que su trabajo forma parte de colecciones nacionales e internacionales como el Malba, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, el Muntref, el Museo del Bronx en New York, el Museo de Bellas Artes de Houston y la Essex University, de Inglaterra. Su obra hoy cobra nuevos significados en París, como parte de la feria Paris+ par Art Basel que tendrá lugar en el Grand Palais Éphémère del 20 al 23 de octubre con la presencia de 156 galerías de 30 países y una oferta de pintura, escultura, dibujos, instalaciones, fotografía, vídeo y obras digitales.

"Paris+ apunta a crear un evento emblemático que irradie a toda la ciudad y su excepcional ecosistema cultural", dicen los organizadores. En este sentido, "Bocanada" -que cuenta con el apoyo de Fundación Cartier y Bienalsur- fue seleccionada para representar una "interferencia urbana" en Tullerías, como parte de la exposición bautizada "La Suite de l'Histoire", con curaduría de Annabelle Ténèze, directora de Les Abattoirs, Musée - Frac Occitanie Toulouse.

La exposición examina la historia del Jardín de las Tullerías en sus múltiples facetas, incluida su dimensión política y pública, a través del trabajo de artistas cuyas prácticas a menudo subvierten y reimaginan el papel del arte en el ámbito público, en palabras de la curadora Annabelle Ténèze.

Situada en un lugar en el que convergen la historia, la arquitectura y la naturaleza, la exposición invita a los visitantes a volver a mirar los jardines de una manera nueva.

"Estoy realmente encantado con la escala y la ambición de nuestra edición inaugural de Sites, accesible para todos, extendiendo nuestra programación por toda la ciudad a un amplio público más allá de nuestros visitantes de la feria", dijo Clément Delépine, director de Paris+ para Art Basel.

La feria incluye además un programa de conversaciones con debates alrededor del arte contemporáneo en una privilegiada locación: el atmosférico Bal de la Marine, un barco atracado junto a la Torre Eiffel, donde coincidirán los 32 ponentes invitados.

Con información de Télam