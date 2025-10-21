¿Habrá temporada 4 de "Tulsa King" con Sylvester Stallone en Paramount?

Sylvester Stallone y Samuel L. Jackson en "Tulsa King".

La serie Tulsa King sigue a Dwight “El General” Manfredi (interpretado por Sylvester Stallone), un jefe de la mafia de Nueva York que tras pasar 25 años en prisión es “exiliado” por su propia familia para montar un nuevo negocio en Tulsa, Oklahoma. En esta nueva ciudad, Dwight debe reconstruir su imperio criminal desde cero, enfrentarse a nuevas alianzas y viejas traiciones, adaptarse a un entorno extraño y hacerse respetar como capo en territorio ajeno. La serie de Paramount+ combina acción, ironía y críticas al poder.

Tulsa King está ambientada en un entorno que mezcla el western moderno con el drama criminal. La serie, creada por Taylor Sheridan (responsable de Yellowstone y Mayor of Kingstown), retrata el choque entre las viejas reglas de la mafia y el nuevo orden del crimen en Estados Unidos. A través de Dwight Manfredi, Stallone interpreta a un capo con códigos tradicionales que debe adaptarse a una era dominada por la tecnología, la informalidad y las nuevas formas de negocio ilícito. Ese contraste entre lo clásico y lo contemporáneo convierte a Tulsa King en una historia sobre supervivencia, lealtad y reinvención dentro del crimen organizado.

Cuarta temporada de "Tulsa King"

La serie ya cuenta con la aprobación para una cuarta temporada, e incluso Paramount+ ya ha renovado la producción. Hay algunos matices: aunque el anuncio oficial inicial no era público al detalle, se informó que Stallone firmó un contrato que abarca al menos dos temporadas más (la 3 y la 4) lo que implica que la cuarta está garantizada a nivel de acuerdo de talento. Los fans pueden estar tranquilos: la serie podrá continuar su trama y expandir su universo.

¿Qué pasa en las temporadas ya lanzadas de "Tulsa King"?

Temporada 1: Estrenada el 13 de noviembre de 2022. Dwight sale de prisión y es enviado a Tulsa para comenzar una nueva operación criminal. Crea un “crew” de personajes poco convencionales, explora negocios de marihuana y enfrenta enemigos tanto locales como de Nueva York.



Temporada 1 de "Tulsa King".

Temporada 2: Estrenada el 15 de septiembre de 2024. Dwight amplía su imperio en Tulsa, enfrenta una demanda (“Oklahoma v. Manfredi”), se enfrenta a los mafiosos de Nueva York y a nuevas amenazas del medio criminal local. Finaliza con un gran cliffhanger: Dwight es secuestrado y le dicen «Ahora trabajas para nosotros».



"Tulsa King", disponible en Paramount+.